مخلوق بحري يحيّر سكان فيتنام.. البعض يراه وحشا

حيّر مخلوق بحري غريب السكان المحليين في جنوب فيتنام، بعدما جرفته الأمواج خارج أحد الشواطئ، وظهر المخلوق غريبا لا يبدو عليه معالم توضح ماهية الفصيلة التي ينتمي إليها.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الرجل الذي رصد الكائن، ويدعى دو نام دو، وضعه على طاولة خضراء لإلقاء نظرة عن قرب مع مرتادي الشواطئ الآخرين، الذين أثار إعجابهم ذلك الكائن البحري.

وقال الرجل إنه لا يعلم ما إذا كان هذا حيوان أو نبات أو أي شيء آخر، وقال آخر يدعى كيم ثو من السكان المحليين: "إنه وحش، وفي يوم واحد سيعود إلى المحيط ليكون أكبر بعشر مرات".

وبعد وقت قصير، ترك السكان المحليون المخلوق الغريب مرة أخرى يعود أدارجه إلى المياه، ويعتقد الخبراء أن من المحتمل أن يكون قطعة من الأعشاب البحرية تتفاعل مع الهواء، حيث إن هناك العشرات من المجسات الصغيرة في كل فرع من تكوينه، وكلها تتحرك في اتجاهات مختلفة.