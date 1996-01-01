في عيد ميلاده.. 11 معلومة عن المصارع الأسطوري هولك هوجان

سواء كنت مهتما أو غير مهتم بعالم المصارعة الحرة، أنت بالتأكيد تعرف المصارع الأمريكي هولك هوجان الذي من أشهر أيقونات اللعبة الأعنف في العالم، وفي عيد ميلاده هذه أبرز المعلومات عنه..

1- اسمه الحقيقي تيري جين بوليا وولد في 11 أغسطس عام 1953، وأبوه عامل بناء وأمه معلمة رقص، وكلاهما توفي.

2- ترجع أصول هوجان إلى عدة عرقيات، فهو من أصول إيطالية وفرنسية وبنمية وأسكتلندية.

3- بدأ مشاهدة المصارعة الحرة في سن الـ16 وتأثر بالمصارع الراحل داستي رودز، وكان موسيقيا قبل أن يكون مصارعا.

4- انضم إلى عالم المصارعة الحرة في أواخر السبعينيات وأول حزام فاز به كان بطولة NWA للوزن الثقيل.

5- انضم إلى اتحاد WWE عام 1979 وكان أشهر خصومه المصارع الفرنسي الراحل أندريه العملاق.

6- شارك هوجان في عدد من اتحادات المصارعة الحرة، مثل الياباني وNWA وTNT وMemphis Wrestling.

7- ألحقت WWE هوجان بقاعة الشهرة "هول أوف فيم" عام 2005، والتي تضم كبار المصارعين والمعتزلين منهم.

8- كان آخر ظهور لـ"هوجان" على الحلبة عام 2015، في "راسلمينيا 31" عندما اشتبك مع حلفاء تريبل إتش في مباراته ضد المصارع الأسطوري ستينج.

9- يعتبر هوجان بجانب كونه مصارعا وممثلا، رجل أعمال كبيرا يمتلك مطعما وعددا من المشروعات والعلامات التجارية التي تحمل اسمه، وبلغت صافي ثروته عام 2008، 30 مليون دولار.

10- كان هوجان قد أصدر تعليقات عنصرية في حق السود، أدت إلى فصله من WWE ثم اعتذر عنها معتبرا أنها على سبيل المزاح، وأعيد مرة أخرى إلى WWE.

11- ظهر في أفلام من بطولته أبرزها "لا عوائق تمنع" (1989)، و"كوماندوز الضاحية" (1991)، و"بابا نويل ذو العضلات" (1996)، كما ظهر في مسلسلات تليفزيونية أبرزها "الرعد في الجنة" (1994).

أول ظهور لـ"هوجان" على الحلبة..