"غبار القرد" مسحوق مخدر ينتشر في بريطانيا ويحول المتعاطين إلى "زومبي"

ذكرت خدمات الطوارئ البريطانية إنها تتعامل مع "وباء" على نطاق مدينتي "ستوك أون ترينت" و"نورث ستافوردشاير"، بعد انتشار تعاطي مسحوق أبيض يطلق عليه "غبار القرد"، والذي يتسبب في إصابة المتعاطين بالذهان العنيف ويدفعهم لفقدان السيطرة على أنفسهم.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، تصاعد، هذا الصيف، ظهور المواد المحظورة في "ستوك أون ترينت" و"نورث ستافوردشاير"، إذ شهدت المدينتين حالات عنيفة من الذهان تتعامل معها الشرطة وخدمات الإسعاف بشكل يومي.

وأصبحت أعداد متزايدة من المستخدمين في محيط ستوك مدمنين على "الغبار" الذي يمكنهم الحصول عليه مقابل أقل من 2 جنيه إسترليني.

وأوضحت لقطات مصورة عبر كاميرات الشرطة أحد المتعاطين وهو يقفز من سطح أحد المباني قبل أن يشتبك مع الشرطة.

وهناك مقاطع فيديو منتشرة تظهر رجلا آخر مصابا بكسر في ذراعه لدرجة أن عظامه يمكن مشاهدتها لكن يبدو عليه عدم الشعور بأي ألم.

والمخدر الصناعي المعروف باسم "أم دي بي في" ارتبط أيضا بحوادث عنيفة في الولايات المتحدة، وهذا قبل أن ينتقل إلى الضفة الأخرى من المحيط الأطلنطي في بريطانيا.

وحظرت الولايات المتحدة المادة التي كانت تستخدم كأملاح للاستحمام ومنتشرة في محطات الوقود والمتاجر، في عام 2012.

وعادة ما تأتي هذه المادة في شكل مسحوق أبيض يميل إلى الصفرة، حيث يمكن تناوله أو حقنه أو استنشاقه.

ويتسبب مسحوق "غبار القرد" في شعور المتعاطين بقوة تضاهي "الرجل الأخضر"، ويجعلهم يميلون لمهاجمة الناس والتصرف مثل الأموات الأحياء أو ما يعرف بـ"الزومبي" في أفلام السينما، بحسب الأوساط الصحية.

وتوحي هذه المادة لمتعاطيها أن أحدا يطارده فيحاول أن يهرب متسلقا الأماكن المرتفعة والمباني، وارتبطت ذات المادة بسلوك غريب يميل فيه المتعاطين إلى أكل لحوم البشر.

ويقول المتعاطين إنهم عانوا من آثار جانبية مزعجة، مثل الشعور بالندم المشين.

ويمكن للمادة المنبهة الخطيرة أن يكون لها تأثير مدمر على الجهاز العصبي، مع أعراض جنون الارتياب والهلوسة، وآلام في الصدر وارتفاع ضغط الدم.

ويعود انتشار هذه المادة إلى رخص ثمنها الذي لا يتجاوز 3 دولارات، وهي مادة محظورة في عدد من البلدان، منها بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا.

ويقول الخبراء إن جرعة تزيد عن 5 ملليجرامات قد تحول المتعاطي إلى مدمن.

وفي الشهر الماضي، أصدرت الشرطة البريطانية تحذيرا من مخاطر تناول المادة الخطيرة بعد وفاة رجلين في حوادث منفصلة مرتبطة بتعاطيها.