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اليابان تتغلب على أمريكا وإنجلترا وتحقق إنجاز تاريخي في الابتكار

أمس PM 11:37
العاصمة اليابانية "طوكيو"

العاصمة اليابانية "طوكيو"

كتب: وكالات

استطاعت مدينة طوكيو، عاصمة اليابان، التغلب على العاصمة الإنجليزية "لندن" والعاصمة الأمريكية "نيويورك" وتصدرت قائمة أكثر مدن العالم ابتكارا، وهذا بالرغم من أنها لم تدخل بين المدن العشر الأولى في هذا الترتيب إلا منذ 3 سنوات فحسب.

وحققت "طوكيو" هذا الإنجاز التاريخي بعد أن تبنت نهجا يعتمد على تكنولوجيا الروبوت والتصنيع ثلاثي الأبعاد، حسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وتقدمت العاصمة اليابانية بسرعة كبيرة بعد دخولها للقائمة، وهي أيضا من بين 3 مدن آسيوية في قائمة هذا العام.

وقال كريستوفر هاير، مدير مؤسسة "تو ثينك ناو" التي تنشر التقييم السنوي للمدن: "أظهرت طوكيو نهجا واضحا من خلال تبني التكنولوجيا الذكية لتقود الابتكار فيما عرفنا بأنها اتجاهات ستغير العالم تمزج بين تكنولوجيا الروبوت والتصنيع ثلاثي الأبعاد".

وشملت القائمة سنغافورة وسيدني وسول في مراكز متقدمة. وتقيم المؤسسة المدن على أساس 162 مؤشرا تشمل الرقابة على الإنترنت وتوزيع الثروات والأعمال الصديقة للبيئة.

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