صقر يفسد فرحة عروسين في هولندا.. خطف خاتم الزواج وطار

أفسد صقر فرحة عروسين في هولندا وعطل مراسم العرس بعدما أمسك بخاتم الزواج وطار بعيدا، وكان يفترض أن يقوم الصقر المدرب بتقديم الخاتم في حفل الزواج بقلعة "دورشتيد" التاريخية بمقاطعة أوترخت ولكنه حلق وطار بعيدا وفقد الخاتم بدلا من ذلك.

وذكرت صحيفة "تليخراف" الهولندية، أن العروسين، أشار للصقر ، وفق التدريب، بأن يطير بالخاتم فوق الخيمة المقام فيها العرس، ولكنه يبدو أنه ضل طريقه ووقف على مسافة حوالي 300 متر، وفقد الخاتم الذي لم يظهر حتى بعد جلب أجهزة الكشف عن المعادن ورجال الإطفاء للمساعدة في البحث.

ويحمل الخاتم قيمة وجدانية للعروس المصنوع جزئيا من ذهب خاتم زواج جدها، ورغم ذلك استمر حفل الزواج ولكن بدون الخاتم وفق موقع "دتش نيوز".