بالصور| زيف صورة له داخل المشرحة ليهرب من طلبات زوجته

زور رجل هندوراسي صورا له، تظاهر فيها بأنه ميت على لوح المشرحة في محاولة للتهرب من زوجته التي تطلب منه النفقات باستمرار كل أسبوع، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتظهر الصور "داني غونزاليس"، البالغ من العمر 27 عاما، وهو يبدو ميتا على لوح وقد سد أنفه وفمه بقطع من صوف قطني، ولم يكتف "غوانزاليس" بذلك، ولكن أرسل رسالة لزوجته تزعم أنه مات بسبب السرطان والربو.

وقام "داني"، الذي يعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، بإرسال الصور إلى زوجته التي تعيش في سابا، جنوب هندوراس، ولكن سرعان ما تم كشف الحيلة بعد أن وصلت الأخبار إلى أصدقائه ووالديه المسنين، وذلك بعد أن أشار آخرون أنه ينام على سرير مزدوج وليس لوح مشرحة، وكان الغطاء الذي يغطيه غطاء وسادة.

في نهاية المطاف تم تعقب "داني"، واكتشف أنه على قيد الحياة وبصحة جيدة واعترف بكل شيء، وقال لقناة "TV Sur": "كانت زوجتي تتصل بي كل أسبوع فقط لطلب إرسال المزيد من المال"، وأضاف: "كانت تتصل السبت لتطلب المال، وبعد ذلك تنساني طوال الأسبوع".

ورغم أن خبر وفاته لم يثر الكثير من الغضب لدى الزوجة إلا أن أحد الجيران قال للقناة إن خبر وفاته ألحق "ضربة فظيعة" بوالديه اللذين يعيشان في سابا، مما عرض "داني" لحملة استنكار على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال أحدهم: "من الأفضل أن تكون صادقاً مع والديك، وأن تقول لهم إنك لم تعد ترغب في مساعدتهما، بدلاً من عدم الكذب بهذه الطريقة".