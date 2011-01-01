آخر الأخبار

"جوجل" تحذف 145 تطبيقا خبيثا من متجرها

"جوجل" تحذف 145 تطبيقا خبيثا من متجرها

دراسة: "الأزرق" الصادر من شاشات الهواتف يصيب بالعمى

دراسة: "الأزرق" الصادر من شاشات الهواتف يصيب بالعمى

"التدخين ممنوع" في شواطئ 30 مدينة فرنسية

"التدخين ممنوع" في شواطئ 30 مدينة فرنسية

جراد البحر يهدد الحياة بالمياه العذبة في ألمانيا

جراد البحر يهدد الحياة بالمياه العذبة في ألمانيا

أول ضحايا "تيتانك" كانت مهتمه المسامير الساخنة بالسفينة

اليوم PM 12:46
فترة صناعة سفينة التيتانيك

فترة صناعة سفينة التيتانيك

كتب: وكالات

مثلت مدينة بلفاست (Belfast) الأيرلندية مطلع القرن العشرين قطبا صناعيا هاما، حيث احتوت المدينة على مصانع قماش عديدة، إضافة إلى حوض بناء سفن، ولذلك توافد عدد هائل من أهالي المدن والمناطق المجاورة للعمل بها، حيث اتجه رجال المدينة للعمل بحوض بناء السفن الذي استقبل ما يزيد على 10 آلاف عامل، وكان العمال يواجهون يوميا خطر الموت بسبب حوادث العمل التي لا تنقطع.

وبحلول عام 1910، مثلت مؤسسة بناء السفن Harland and Wolff ببلفاست واحدة من أبرز المؤسسات العالمية المختصة في صناعة السفن، حيث امتلكت هذه المؤسسة جيشا من العمال بلغ تعداده 15 ألف عامل.

وعملت مؤسسة Harland and Wolff خلال سنة 1910 على مشروع صناعة واحدة من أضخم السفن التي عرفتها البشرية لصالح شركة وايت ستار لاين.

ووفرت مؤسسة صناعة السفن البريطانية آلاف الأيادي العاملة لإنجاح هذا المشروع العملاق والذي ظهرت على إثره سفينة تيتانيك، بحسب "العربية".

وتراوحت حينها أجور العاملين على مشروع هذه السفينة بين 5 و10 دولارات أسبوعيا، بينما قدر سعر تذكرة السفر بالدرجة الأولى على متنها بنحو 4350 دولارا.

وخلال تلك الفترة تواجد الطفل صامويل سكوت (Samuel Scott) البالغ من العمر 15 سنة والقاطن بأحد الأحياء الفقيرة ببلفاست ضمن فريق العمل بحوض بناء السفن بالمدينة، حيث اشتغل الأخير لصالح مؤسسة Harland and Wolff بعد أن أوكلت إليه مهمة وضع المسامير الساخنة التي تستخرج من الفرن باستخدام الملقط داخل الثقوب لتثبيت القطع الحديدية العملاقة للسفينة والتي تطلب ربطها إلى بعضها أكثر من 3 ملايين مسمار.

وفي مساء يوم العشرين من شهر أبريل سنة 1910، هوى الطفل صامويل سكوت من أعلى السلم أثناء فترة عمله على تثبيت المسامير الساخنة بسفينة التيتانيك ليسقط مباشرة على الأرض ويصاب بكسر على مستوى جمجمته.

وفارق الطفل البالغ من العمر 15 سنة الحياة جرّاء تبعات إصابته ليصبح بذلك أول ضحية من ضحايا هذه السفينة العملاقة التي تسببت إثر غرقها يوم الخامس عشر من شهر أبريل سنة 1912 في مقتل ما لا يقل عن 1500 فرد من ركّابها.

وبحسب تحقيقات الشرطة وتقرير الطب الشرعي الذي أجراه الطبيب ديكسون توفي صامويل سكوت بسبب تبعات سقوطه من السلم، حيث تعرض الأخير إلى نزيف حاد وكسر في جمجمته.

فيما نفى زملاؤه بالعمل مشاهدتهم للحادثة لحظة وقوعها، مؤكدين عثورهم على صامويل سكوت غارقا في دمائه خلال ساعة متأخرة من مساء ذلك اليوم.

وتوالت الإصابات بعد تلك الحادثة، حيث تعرض العديد من العمال على مشروع سفينة التيتانيك إلى مصير مشابه لمصير الطفل صامويل سكوت، ولعل أبرزهم العامل جيمس دوبينز الذي توفي سحقا عقب سقوط عدد من الأخشاب الثقيلة عليه.

وفي حدود سنة 2011 وبعد مضي أكثر من 100 سنة على وفاته تم رسميا وضع شاهد قبر على المكان الذي دفن فيه الطفل صامويل سكوت، والذي يصنف كأول ضحية من ضحايا التيتانيك ببلفاست، جاء ذلك عقب تحرك قامت به بعض الجمعيات المدنية بالمنطقة.

أخبار متعلقة

شركة أمريكية تنظم رحلات لزيارة حطام سفينة "تيتانك" تحت الماء

شركة أمريكية تنظم رحلات لزيارة حطام سفينة "تيتانك" تحت الماء

"نبوءة عرافة".. آخر أسرار غرق "تيتانك"

"نبوءة عرافة".. آخر أسرار غرق "تيتانك"

20 مليون دولار لإنقاذ ما تبقى من "تيتانك"

20 مليون دولار لإنقاذ ما تبقى من "تيتانك"

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| توك توك يقطع رقبة طفلة أثناء خروج رأسها لتشاهد والدها

بالفيديو| توك توك يقطع رقبة طفلة أثناء خروج رأسها لتشاهد والدها

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" فيديو لواقعة تعرض طفلة لقطع رقبتها بعدما أخرجت رأسها من "التوك توك"
بالفيديو| تعرف على قصة الصعيدي الذي خطفته المخلوقات الفضائية في أسيوط

بالفيديو| تعرف على قصة الصعيدي الذي خطفته المخلوقات الفضائية في أسيوط

أصبح البحث عن الكائنات الفضائية والحياة على الكواكب الأخرى من أولى اهتمامات الكثير من العلماء والمنظمات فضلا عن إنتاج الأفلام السينمائية التي تتحدث عن الهجوم
بدلا من درس التاريخ.. مدرسة تعرض "فيديو إباحي" للتلاميذ في ابتدائي

بدلا من درس التاريخ.. مدرسة تعرض "فيديو إباحي" للتلاميذ في ابتدائي

فوجئت المدرسة بضحكات التلاميذ الصغار، لتلتفت إلى الشاشة وتصعق من المفاجأة، فقد كانت الشاشة تعرض مقطعا من فيلم إباحي
بالفيديو| مدرس يستعين بـ"3 خرفان" لشرح درس خصوصي ويغني "نعجة"

بالفيديو| مدرس يستعين بـ"3 خرفان" لشرح درس خصوصي ويغني "نعجة"

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المُذاع عبر فضائية "دريم" فيديو لمدرس فلسفة يستخدم "3 خرفان" أثناء شرحه لدرس بأحد مراكز الدروس الخصوصية.
إنهاء حياة أول طفلين في العالم بـ"الموت الرحيم"

إنهاء حياة أول طفلين في العالم بـ"الموت الرحيم"

أصبح طفلان يبلغان من العمر تسع سنوات و11 سنة أصغر شخصين في العالم يتم إنهاء حياتهما باستخدام ما يسمى بالحقنة الرحيمة.