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بالفيديو| لقطات مؤثرة لرضيع أصم يسمع صوت أمه لأول مرة بعد تعافيه

اليوم AM 10:38
لقطات مؤثرة لرضيع أصم يسمع صوت أمه لأول مرة بعد تعافيه

لقطات مؤثرة لرضيع أصم يسمع صوت أمه لأول مرة بعد تعافيه

كتب: وكالات

بعد أن عاش 5 أشهر فاقدا لحاسة السمع، تمكن أليكس من سماع صوت أمه لأول مرة بعد جراحة ناجحة لزراعة قوقعة في مدينة ليفربول البريطانية، بحسب "سكاى نيوز عربية".

ورصدت الأم اللحظات الأولى التي تمكن فيها رضيعها من سماع صوتها لأول مرة، في فيديو مؤثر حقق انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشوهد نحو مليون مرة.

وخلال الفيديو الذي تم تصويره في يوليو الماضي ونشره على مواقع التواصل، ظهرت على أليكس علامات السعادة المختلطة بالدهشة، ورسمت على وجهه ابتسامة بريئة بعد سماع صوت أمه.

واكتشفت الأم أن ابنها يعاني الصمم بعد أيام قليلة من ميلاده، واستدعى الأمر إجراء جراحة لزراعة قوقعة لاستعادة الحاسة المفقودة.

وزراعة القوقعة عملية جراحية يغرس فيها جهاز إلكتروني داخل الأذن الداخلية، لتحفيز العصب السمعي والمساعدة على السمع.

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