دراسة: واحد من بين كل 10 مرضى بالقولون العصبي لديهم ميول انتحارية

قالت نتائج دراسة جديدة إن واحدا من كل 10 مصابين بمتلازمة القولون العصبي لديه أفكار انتحارية إذا كانت المشكلة قد بلغت درجة قصوى.

وبينت الدراسة أن واحدا من كل 5 مصابين تتأثر حياته وعمله بسبب هذه المشكلة الصحية المزمنة، بحسب موقع "24".

ويتطلب علاج متلازمة القولون العصبي مجموعة من التغييرات في نمط الحياة والتغذية، إلى جانب تناول بعض العلاجات المساعدة.

لكن وفقاً للدراسة الجديدة التي نُشرت في دورية "UEG" يمكن أن يتعرّض المصاب بالمتلازمة إلى 18 يوماً متواصلة من الإحساس بالتعب، تتخللها نوبات مغص وإسهال أو إمساك متكرّرة.

وشارك في الدراسة الاستطلاعية أكثر من 1100 شخص، واتفق 46 بالمائة على استعدادهم لتجربة أي علاج وأي شيء للتخلص من الآلام المزعجة التي يسببها القولون العصبي.

بينما وافق 49 بالمائة على تناول علاج يومي مدى الحياة للتخلص من المشكلة.

وبحسب الدراسة، عندما تبلغ مشكلة القولون العصبي درجة قصوى تنتاب 11 بالمائة من المرضى أفكار انتحارية، وهو مؤشر خطر يدعو مزودي الرعاية الصحية إلى توفير رعاية أفضل والاستماع الجيد لشكوى المرضى، خاصة أن أكثر من ثلث المصابين يعيشون بقلق دائم من معاودة أعراض المتلازمة حتى خلال الفترات التي تغيب الشكوى فيها من هذه الأعراض.