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دراسة تحذر من استخدام الهاتف المحمول: قد يصيبك بالعمى

اليوم PM 02:48
دراسة "الإصابة بالعمى" خطر جديد من استخدام الجوال

دراسة "الإصابة بالعمى" خطر جديد من استخدام الجوال

كتب: وكالات

توصل العلماء إلى خطر جديد ينجم عن الاستخدام الدائم للهاتف المحمول، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالعم، حيث أجرى مجموعة من العلماء بجامعة "توليدو" الأمريكية دراسة بشأن مخاطر الاستخدام المستمر للهاتف المحمول.

فبحسب الدراسة، إن تأثير الضوء الصادر من الشاشة بألوانه الزرقاء والبنفسجية يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على شبكية العين، ما يؤدي إلى حدوث التواء في الشبكية وبالتالي يؤثر سلبا على أنسجتها، بحسب "سبوتنك".

ووفقا للعلماء، فإن جسم الإنسان لا يستطيع التعامل مع مثل هذه الأشعة، ما يؤدي لارتفاع نسبة الكالسيوم لتغير بعدها الخلايا شكلها وتموت، ونتيجة لذلك يمكن أن تظهر البقع الصفراء في العين، ما يزيد من حدة البصر والعمى التدريجي.

وفي الوقت الحالي لا يمكن التهرب من التعرض لهذه الأشعة بطريقة محددة سوى بالتقليل من استخدام الهواتف المحمولة.

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