آخر الأخبار

بالفيديو| القصة الكاملة لـ"خطوبة مينا عطا" بعد 11 سنة حب وفراق

بالفيديو| القصة الكاملة لـ"خطوبة مينا عطا" بعد 11 سنة حب وفراق

بالفيديو| بين الصدفة والخيال..هل امتلك "إدجار بو" آلة السفر عبر الزمن؟

بالفيديو| بين الصدفة والخيال..هل امتلك "إدجار بو" آلة السفر عبر الزمن؟

بالصور| ثمرة بطاطس غريبة على هيئة قدم إنسان

بالصور| ثمرة بطاطس غريبة على هيئة قدم إنسان

أضرارها مرعبة.. هذا ما تفعله الشيشة بجسمك في 30 دقيقة فقط

أضرارها مرعبة.. هذا ما تفعله الشيشة بجسمك في 30 دقيقة فقط

أضرارها مرعبة.. هذا ما تفعله الشيشة بجسمك في 30 دقيقة فقط

منذ 53 دقيقة
هذا ما تفعله 30 دقيقة من "الشيشة" بجسمك

هذا ما تفعله 30 دقيقة من "الشيشة" بجسمك

كتب: وكالات

نبهت دراسة أميركية حديثة، إلى تبعات خطيرة لتدخين النرجيلة (الشيشة) على الصحة، فيما يسود الاعتقاد لدى البعض بأنها أخف ضررا من السجائر العادية.

وانتشر تدخين الأرجيلة بصورة لافتة خلال العقود الأخيرة في مناطق عدة من العالم، لكن الممارسة غير الصحية ظلت شائعة منذ قرون في عدد من دول الشرق، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وسبق لمنظمة الصحة العالمية أن حذرت من الشيشة موضحة أن التدخين عبر الأنبوب الشهير يهدد بمواد سامة تسبب سرطان الرئة ومرض القلب ومتاعب صحية أخرى.

وكشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة كاليفوريا في لوس أنجلوس، أن جلسة واحدة من تدخين الشيشة تلحق ضررا كبيرا بنبض القلب وضغط الدم وتيبس الشرايين.

واعتمد الباحثون على عينة من 48 شخصا بالغا لا يعانون من أي مشكلات صحية ولم يسبق لهم أن دخنوا السجائر، ثم قاست تأثير تدخين الشيشة لديهم.

وقبل بدء الاختبار، تم إخضاع المشاركين لقياس كل من معدل نبض القلب وضغط الدم ومدى تيبس الشرايين فضلا عن فحص حالة تسمى بـ"أم الدم الأبهرية البطنية".

ويعد تيبس الشرايين واحدا من أبرز أعراض الجلطة كما أنه يؤدي إلى اضطرابات أخرى في عضلة القلب، وفق ما نقل موقع "ميديكال نيوز توداي".

ووجد الباحثون أنه بعد 30 دقيقة من تدخين الشيشة ارتفعت نبضات القلب لدى المدخنين بـ16 نبضة في الدقيقة الوحيدة، كما ارتفع ضغط الدم بصورة لافتة.

وأضافت الدراسة أن تدخين الشيشة لنصف ساعة يرفع مستوى تيبس الشرايين بصورة مشابهة لما يحدث أثناء تدخين سيجارة عادية.

ويرى الباحثون أن الأضرار الأخرى قد تكون أكثر خطورة لأن الدراسة قاست التأثير في نصف ساعة فقط، أما المدخنون فيلازمون الشيشة في بعض الأحيان لساعات طويلة.

وتنبه الدراسة إلى أن إضافة نكهات الفواكه إلى "معسل" الشيشة يزيد من انتشارها ويشجع عددا من الشبان واليافعين على تدخينها.

أخبار متعلقة

دراسة: الشيشة مضرة للقلب والأوعية الدموية مثل السجائر أو أكثر

دراسة: الشيشة مضرة للقلب والأوعية الدموية مثل السجائر أو أكثر

"الشيشة" تحرق موظفا بالمعاش غلبه النوم في شقته بسوهاج

"الشيشة" تحرق موظفا بالمعاش غلبه النوم في شقته بسوهاج

الشيشة أم السجائر.. أيهما أخطر؟

الشيشة أم السجائر.. أيهما أخطر؟

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

سناء مظهر.. "بياعة الجرايد" التي رفضت أدوار الإغراء وارتدت الحجاب

سناء مظهر.. "بياعة الجرايد" التي رفضت أدوار الإغراء وارتدت الحجاب

يتذكرها الجمهور جيدا في أدوار ممتعة لعبتها، ولكنهم لا يعرفون اسمها جيدا، نظرا لابتعادها سريعا عن طريق الفن، حتى عاد اسمها مرة أخرى إلى الساحة بخبر رحيلها....
بالفيديو| توك توك يقطع رقبة طفلة أثناء خروج رأسها لتشاهد والدها

بالفيديو| توك توك يقطع رقبة طفلة أثناء خروج رأسها لتشاهد والدها

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" فيديو لواقعة تعرض طفلة لقطع رقبتها بعدما أخرجت رأسها من "التوك توك"
بالفيديو| تعرف على قصة الصعيدي الذي خطفته المخلوقات الفضائية في أسيوط

بالفيديو| تعرف على قصة الصعيدي الذي خطفته المخلوقات الفضائية في أسيوط

أصبح البحث عن الكائنات الفضائية والحياة على الكواكب الأخرى من أولى اهتمامات الكثير من العلماء والمنظمات فضلا عن إنتاج الأفلام السينمائية التي تتحدث عن الهجوم
بدلا من درس التاريخ.. مدرسة تعرض "فيديو إباحي" للتلاميذ في ابتدائي

بدلا من درس التاريخ.. مدرسة تعرض "فيديو إباحي" للتلاميذ في ابتدائي

فوجئت المدرسة بضحكات التلاميذ الصغار، لتلتفت إلى الشاشة وتصعق من المفاجأة، فقد كانت الشاشة تعرض مقطعا من فيلم إباحي
آخرهم إليسا.. فنانون يصارعون "السرطان" وآخرون قضى عليهم

آخرهم إليسا.. فنانون يصارعون "السرطان" وآخرون قضى عليهم

عانى الكثير من المرض، ودفع الألم بعضهم للابتعاد عن الساحة الفنية، والاختفاء بعيدًا عن أعين المعجبين، حيث يدخل المرض على حياة الإنسان ليقلبها رأسًا على عقب،