بالفيديو| توك توك يقطع رقبة طفلة أثناء خروج رأسها لتشاهد والدها

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" فيديو لواقعة تعرض طفلة لقطع رقبتها بعدما أخرجت رأسها من "التوك توك" الذي كانت تركبه لتصدم بآخر قادم بسرعة في شارع ضيق.

وبحسب شهود عيان في التقرير فإن الشارع الذي وقعت فيه الحادثة يبلغ عرضه 3 أمتار فقط وأن التوك توك الثاني جاء بسرعة كبيرة في الوقت الذي أخرجت فيه الطفلة رأسها لتشاهد والدها إلا أن التوك توك الثاني اصطدم بالتوك توك الذي كانت تستقله مسببًا فصل رأسها عن جسدها.

وقال شاهد عيان إن الطفلة ماتت على الفور نتيجة لانفصال رأسها عن جسدها مشتكيًا من كثرة الحوادث التي تحدث في مصر بسبب التوك توك.