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مؤلف سلسلة "كابتن ماجد": "أتمنى أن يصل لهدفه قبل أن أموت"

اليوم AM 12:07
"تاكاهاشي يوئيتشي" مؤلف كتاب الرسوم المتحركة "كابتن ماجد"

"تاكاهاشي يوئيتشي" مؤلف كتاب الرسوم المتحركة "كابتن ماجد"

كتب: وكالات

"كابتن ماجد" هو برنامج كرتوني شهير بثته عدة محطات حول العالم، وشجعت هذه الشخصية على انتشار كرة القدم في اليابان وأثرت في العديد من نجومها حول العالم كله.

"تاكاهاشي يوئيتشي" هو مؤلف كتاب الرسوم المتحركة "الأنيمي" ذات الشعبية الجارفة المحبوبة حول العالم "الكابتن تسوباسا" أو "الكابتن ماجد" بالعربية.

ظهور "كابتن ماجد" ساهم في زيادة شعبية كرة القدم في اليابان، وساعد على تطوير هذه الرياضة، وألهمت هذه الشخصية العديد من اللاعبين العالميين الكبار مثل اللاعب الأرجنتيني "ميسي"، والفرنسي "زين الدين زيدان".

وبحسب صحيفة "البيان" السعودية، يقول تاكاهاشي يوئيتشي، مؤلف السلسلة الأشهر عالميًا، عن مساهمة "كابتن ماجد" في تطور لعبة كرة القدم: "أعتقد أن القبول الواسع الذي تحظى به كرة القدم عائد للجاذبية التي تتمتع بها أكثر مما هو من تأثير كابتن ماجد، وأشعر بالسعادة عندما أفكر أنه كان لي دور في رفع مستوى كرة القدم اليابانية".

وبعد العديد من الحلقات مايزال "كابتن ماجد" في رحلة للوصول إلى النضج، والنسخة الحالية هي الخامسة من هذه السلسلة، وهي بعنوان "اللعبة الصعبة التي يواجهها الكابتن ماجد في بلاد الغربة"، وفيها يلعب ماجد في صفوف نادي "برشلونة" الإسباني وينافس ببطولة الدوري الإسباني.

وتحدث تاكاهاشي عن الاتجاه الذي تسير فيه سلسلة "كابتن ماجد" قائلًا: "حلم كابتن ماجد في الفوز بكأس العالم وأن يصبح أحسن لاعب في العالم لم يتغير منذ صغره، وسوف نراه يعمل من أجل تحقيق هذا الهدف".

وأضاف أن "الكابتن ماجد" الآن يكمل موسمه الأول مع فريق "برشلونة"، وسيكمل يوئتشي هذا الجزء وبعدها سيكتب عن مشاركة "ماجد" في الأولمبياد.

وبحسب المؤلف الياباني "فإن للمشاركة بالأولمبياد حبكة أخرى كنت أفكر بها بنفس الوقت، وبالنهاية أريد أن أوصله إلى كأس العالم".

وأكد أنه ما زال أمامه مسافة طويلة جدا حتى تنتهي قصة "الكابتن ماجد"، فهو يريده أن يصل إلى هدفه بالفوز بكأس العالم، ويتابع بأنه "أمل أن تنتهي رحلة كابتن ماجد وأنا ما زالت على قيد الحياة وقادرعلى الكتابة، وسوف أستمر بذلك طالما أتمتع بالقوة والحيوية".

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