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زوجان يتركان وظيفتهما ويحققان ثروة كبيرة بهذه الطريقة

اليوم PM 07:12
زوجان

زوجان

كتب: وكالات

استطاع الزوجان كريس ريدر وميل ويلسون من مقاطعة "كنت" البريطانية،  تحصيل ثروة كبيرة وصلت الى 2.4 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعدما تركا عملها الروتيني، وتفرغا لتصميم فرشاة مكياج، تتبع للعلامة التجارية "يونيكورن".

وقالت ويلسون، 31 عامًا، والتي كانت تعمل محللة بيانات في خدمة الصحة البريطانية، إنهما باشرا تجارتهما داخل مخزن منزلهما، وفور نشرهما صور المنتج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انهالت آلاف الطلبات لشرائها، وفقا لصحيفة "صن".

وذكرت الزوجة للصحيفة، اليوم، أنهما (رفقة زوجها) كسبا في العام الأولى 1 مليون جنيه إسترليني.

وكشف ريدر 34 عامًا، والذي كان يعمل مدرسًا، أن تجارتهما لاقت إقبالًا كبيرًا على شرائها، برغم انتشار مستحضرات "يونيكورن" التجميلية في كل مكان والتي تصنع في الصين، لأنهما صمما فرشاة التجميل بأشكال حلزونية فريدة وألوان قوس قزح، وغلفاها بمعادن برّاقة وجلود ملساء، وذلك خلافًا للمنتجات المدرجة في السوق.

وبعد عامين على نجاح تجارتهما، تعاقد الزوجان مع شركة بريطانية لبيع الأزياء ومستحضرات التجميل تدعى "توب شوب"، للعمل معًا، حيث افتتحا مستودعًا كبيرًا، وشغّلا لديهما ثلاثة موظفين، وقد أصبح لديهما لاحقًا جمهور كبير من المعجبين بمنتجهما، ومن بينهم مشاهير بريطانيا أمثال المغنية بيري إدواردز والممثلة سكارليت موفات.

ونصح الزوجان عند إنشاء نشاط تجاري جديد، بأن يكون وراءه شغف، لأنه يتطلب جهدًا ووقتًا كبيرًا، وإصرارًا على نجاحه.

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