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الأمطار تنهمر على العين الإماراتية في "الصيف"

اليوم PM 06:07
الأمطار تنهمر على العين الإماراتية

الأمطار تنهمر على العين الإماراتية

كتب: وكالات

هطلت أمطار تراوحت بين غزيرة ومتوسطة، اليوم، على مناطق متفرقة من مدينة العين الإماراتية، في وقت تشهد البلاد درجات حرارة مرتفعة.

ونشر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مقاطع فيديو، أظهرت سقوط الأمطار في مناطق عدة بمدينة العين من بينها جبل حفيت، ومزيد، وأم غافة والهير والظاهر، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وكان جبل حفيت والذي يبلغ ارتفاعه 1240 مترا من المناطق التي هطلت عليها أمطار غزيرة، وبدت الأجواء فيه، وفق الفيديوهات، وكأنها في أوج الشتاء.

وفي مناطق أخرى مثل الظاهر وأم غافة، فقد كان سقوط الأمطار هناك متوسطا، وترافقت الأمطار الهاطلة على مدينة العين الإماراتية مع هبوب رياح نشطة.

وأفاد المركز بأن درجات الحرارة سترتفع في عموم الإمارات، الأربعاء، على أن تتراوح في العين بين 47-34.

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