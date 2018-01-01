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بالفيديو| ملخص سماك داون: "براين" ضد "ميز" في سمر سلام.. وتأهل نيو داي

اليوم AM 09:40
سماك داون

سماك داون

كتب: محمد رمضان

شهد عرض "سماك داون" الأسبوعي للمصارعة الحرة، فجر اليوم، عددا من المواجهات المثيرة قبل أقل من أسبوعين على انطلاق مهرجان "سمر سلام 2018".

وتأهل فريق "نيو داي" إلى "سمر سلام" بعد فوزه على "شيماس وسيزارو"، وبذلك سيواجه "نيو داي" فريق "إخوة المطرقة" حامل حزامي "سماك داون" للزوجي.

كما تحددت مباراة أخيرا بين الخصمين اللدودين دانيال براين وذا ميز، وهي بالتأكيد ستكون مواجهة ممتعة وقوية، خصوصا بعد سلسلة استفزازات وحرب كلامية بين النجمين على مدار الأيام الماضية، ويعتبر "براين" هو الشخصية المحبوبة في هذا السيناريو، أما "ذا ميز" فهو الشخصية المكروهة.

وفي مباراة فردية، فاز الياباني شينسكي ناكامورا، بطل أمريكا على آر تروث، ومن المقرر أن يواجه "ناكامورا" جيف هاردي في "سمر سلام"، دفاعا عن حزام أمريكا الذي يسعى "هاردي" لاسترداده.

وللأسبوع الثاني على التوالي، فازت زيلينا فيجا على لانا، زوجة المصارع البلغاري روسيف.

كما فاز فريق "إخوة المطرقة" المخيف، على 3 مصارعين هواة، في مباراة لم تكن متكافئة على الإطلاق وكانت الكفة فيها لصالح البطلين "رووان" و"هاربر"، رغم التفوق العددي للفريق الخصم، إلا أن أفراده لم تكن لديهم الخبرة والقوة الكافية.

وفازت بيكي لينش وصديقتها شارلوت فلير على فريق "آي آي كونيكس"، والغريب أن "لينش" و"فلير" سيتواجهان في سمر سلام بجانب كارميلا بطلة سماك داون للسيدات، في مواجهة ثلاثية من أجل الحزام.

 

فوز وتأهل "نيو داي"..

بيكي لينش وشارلوت فلير ضد فريق "آي آي كونيكس"

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