بدلا من درس التاريخ.. مدرسة تعرض "فيديو إباحي" للتلاميذ في ابتدائي

في فيلم "التجربة الدنماركية"، حاول الوزير "عادل إمام" عرض خطة وزارته على الحكومة في فيلم توضيحي، ليكتشف أنه وضع بالخطأ فيلما إباحيا بدلا من نظيره التوضيحي، ويتصبب عرقا من خجله، وهذا ما حدث في مدرسة لانيسند الابتدائية ببريطانيا، عندما كانت تنوي إحدى المعلمات شرح تاريخ السفينة تيتانيك عن طريق فيديو تعليمي على الإنترنت، لتلاميذها البالغين من العمر 7 سنوات، وبالفعل قامت بتشغيل الفيديو ثم أعطت ظهرها للشاشة، قبل أن تكتشف الكارثة التي تسببت بها.

فبحسب ما نشرته "ديلي ميل"، فوجئت المدرسة بضحكات التلاميذ الصغار، لتلتفت إلى الشاشة وتصعق من المفاجأة، فقد كانت الشاشة تعرض مقطعا من فيلم إباحي لامرأة ورجل في وضع حميمي.

وقال أحد أولياء الأمور للصحيفة البريطانية إن ابنته عادت للمنزل وروت تفاصيل الأمر لوالدتها قائلة "لقد كان يوما مضحكا يا أمي.. رأينا سيدة ورجل عاريان".