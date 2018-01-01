صائد الكواكب يلتقط صورة مذنب قبل بدء مهمته الرسمية

بدأت المركبة الفضائية TESS، التابعة لوكالة ناسا، مهمتها في العثور على كواكب خارج مجموعتنا الشمسية، وأرسلت أولى الصور التي قامت بالتقاطها.

ورصدت المركبة TESS، والتي توصف بـ"صائد الكواكب"، مذنبا يبعد 48 مليون كلم تقريبا عن الأرض، في 25 يوليو الماضي، وذلك قبل ساعات قليلة من بدء المرصد إجراء مهامه الرسمية في الفضاء، بحسب "روسيا اليوم".

وبدأت Transiting Exoplanet Survey Satellite التي تعرف اختصارا بـTESS عملياتها الرسمية، في 25 يوليو، بعد سلسلة من الصور التي التقطتها خلال اختبار قدراتها على مراقبة منطقة واسعة من السماء على مدى فترة زمنية طويلة.

وكشفت سلسلة الصور عن Comet/2018 N1، وهو المذنب الذي اكتشفته ناسا لأول مرة بواسطة مستكشف Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer، التابع لوكالة ناسا، في 29 يناير الماضي، بعد رصده على مدار 17 ساعة.

وتمكنت مركبة TESS تمكنت من رصد المذنب في الساعات الأخيرة من المهمة الاختبارية الموكلة إليها،ويقع المذنب Comet/2018 N1 في كوكبة Piscis Austrinus وتمكن رؤيته كدائرة بيضاء مشرقة تمر عبر الإطار من السيار إلى اليمين.

وخضعت المركبة الفضائية TESS لأسابيع من الاختبارات قبل بداية المهمة الرسمية، بعد إطلاقها في أبريل الماضي، ومن المتوقع أن تبعث المركبة ملاحظاتها الأولى في وقت مبكر من هذا الشهر، مع إرسال البيانات إلى الأرض كل 13.5 يوم منذ ذلك الحين.

وأطلقت المركبة الفضائية التي بلغت تكلفتها 337 مليون دولار، في 18 أبريل الماضي، على متن صاروخ "فالكون 9"، وقد تم تجهيز TESS بأربع كاميرات تسمح لها بمشاهدة 85% من السماء بأكملها، حيث تبحث عن الكواكب الخارجية التي تدور حول النجوم التي تبعد أقل من 300 سنة ضوئية.

ولم تصل المركبة إلى مدارها النهائي بعد، ولكن من المتوقع أن تصل إلى هناك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويأمل العلماء في أن يتمكن مرصد TESS من الكشف عن أدلة جديدة حول إمكانية الحياة في مكان آخر من الكون.