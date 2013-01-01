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سلاح الجو الأمريكي يخفي تصديه لنيزك ضرب الأرض في يوليو الماضي

سلاح الجو الأمريكي يخفي تصديه لنيزك ضرب الأرض في يوليو الماضي

سلاح الجو الأمريكي يخفي تصديه لنيزك ضرب الأرض في يوليو الماضي

اليوم PM 02:47
سلاح الجو الأمريكي يخفي تصديه لنيزك ضرب الأرض في يوليو الماضي

سلاح الجو الأمريكي يخفي تصديه لنيزك ضرب الأرض في يوليو الماضي

كتب: أروا الشوربجي

ذكرت "نيويورك بوست" الأمريكية، أن نيزك ضرب الأرض بقوة 2.1 كيلوطن، في يوليو الماضي، إلا أن السلاح الجو الأمريكي لم يذكر أو يعلن عن ذلك.

بالقرب من "جيرلاند"، سقط النيزك على بعد 27 ميلًا فقط شمال قاعدة ثول الجوية، في 25 يوليو الماضي، بحجم غير محدد يسير بسرعة 15.1 ميل في الثانية (54، 360 ميل في الساعة)،  تستخدم القاعدة لكشف إطلاق الصواريخ، وفقا لمختبر تابع لـ"ناسا".

وغرد هانز كريستنسن، مدير مشروع المعلومات النووية لاتحاد العلماء الأمريكيين، على موقع "تويتر"، عن التأثير، منتقدًا أنه لم يكن هناك تحذير عام من الحكومة بشأن الحادث، "لو سقطت في زاوية أكثر عمودية، لكانت قد ضربت الأرض بقوة أكبر بكثير"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "بيزنيس إنسيدر".

كما أشار "كريستنسن" إلى مثال نيزك تشيليابينسك، وهو صخرة فضائية طولها 65 قدمًا انفجرت في الجو فوق روسيا دون سابق إنذار في 15 فبراير 2013، وكان حجم منزل، وأكثر إشراقًا من الشمس ويمكن رؤيته على بعد 60 ميلًا، وأدى انفجاره إلى إصابة نحو 1500 شخص بزجاج من نوافذ التي تحطمت أو آثار أخرى للنيزك، وهي أكبر حصيلة بشرية من صخرة فضائية. 

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