بالفيديو| لقطات طريفة لطفل ينجح في إنقاذ "بطة" من الذبح

أظهر مقطع فيديو طريف، محاولة صبي صغير إنقاذ بطة من الذبح لإعدادها من أجل تناول الغذاء.

يظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر "يوتيوب" إلى طفل فيتنامي، حاول أن يمنع البطة العاجزة من أن يذهب عنقها تحت سكين الذبح.

ويظهر في الفيديو سيدة تحمل ساطور لحوم تحاول تجاوز الصبي الذي عين نفسه حاميًا للبطة ويبدو غاضبا من السيدة، وكلما حاولت الاقتراب لتنفيذ مهمتها نهرها عن ذلك ودفعها بيده لإبعادها، ورمى بطانية فوق جسد الطائر لكي لا يرى السكين.

ولم تجدِ مع الطفل الصغير محاولات السيدة للحديث والحوار العاقل لإقناعه عن العدول عن رأيه، وبدلًا عن ذلك أصبح يمسد رأس البطة لبث الطمأنية في نفسها، بحسب "روتانا".

وانتصر الطفل في النهاية، لصديقته البطة بعد أن استسلمت السيدة وأصبحت غير قادرة على الاقتراب من البطة المحمية.