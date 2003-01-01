خدعها 15 عاما.. ومارس معها الجنس لتخليصها من "مس شيطاني"

خدع مشعوذ مسن في اندونيسيا فتاة عندما كانت تبلغ من العمر 12 عاما وجعلها تمارس الجنس معه على مدى 15 عاما بدعوى إصابتها بمس شيطاني من الجن بحسب ما ذكرت الشرطة الإندونيسية.

وأنقذت الشرطة الفتاة يوم الأحد، ولم يُذكر من اسمها سوى "H" في منطقة توليتولي بإقليم سولاويسي الوسطى، بحسب "إل بي سي".

وأشارت الشرطة الى أنها تلقت بلاغا وعثرت على المرأة في شق صخري داخل غابة قرب قرية باجوجان حيث كان يحتجزها المشعوذ خلال النهار منذ اختفائها عام 2003.

وأضافت أن المرأة كانت تقضي الليل في كوخ قريب من منزل الرجل الذي يبلغ من العمر 83 عاما ولم تذكر من اسمه سوى "جيه جي".

وأوضح قائد شرطة سولاويسي محمد إقبال القدوسي أن الرجل المسن أطلع الضحية على صورة فتى "اعتقدت أنه عشيقها". وقال:" "سيقت للاعتقاد أن روح الفتى تلبست جسد (الرجل المسن)." وأضاف: "من الواضح أنه كان يرضي شهوته الجنسية".

ولفتت صحيفة "جاكرتا بوست" الى أن شقيقة الضحية كانت متزوجة من ابن المشعوذ الذي يشتهر بأساليب علاج تقليدية ويقول إنه يمتلك القدرة على الاتصال بالأرواح.