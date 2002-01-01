"ريدفورد" على كرسي التقاعد.. "العجوز والسلاح" منتهى 60 سنة من الإبداع

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منذ 52 دقيقة
روبرت ريدفورد

روبرت ريدفورد

كتب: وكالات

أعلن النجم الأمريكي الحائز على الأوسكار روبرت ريدفورد، أنه سيعتزل التمثيل بشكل نهائي، بعد صدور فيلمه الجديد "العجوز والسلاح"، وفقًا لما نقلت مجلة "إنترتينمنت ويكلي".

ومن المنتظر، أن يبدأ في سبتمبر عرض الفيلم الجديد، الذي يقدم فيه ريدفورد  دور لص بنوك متمرس.

ويشتهر "ريدفورد" بأفلام مثل "بوتش كاسيدي آند ذا صندانس كيد"، و"أوت أوف أفريقيا".

وقال "ريدفورد" في تصريحات نشرت أمس، "لا يوجد شيء مطلق لكنني عزمت بشدة على أن تكون هذه هي نهاية طريقي فيما يتعلق بالتمثيل، وسأمضي قدما صوب التقاعد، بعد ذلك لأنني أمارسه منذ كنت أبلغ من العمر 21 عاما".

ويلعب "ريدفورد"، في الفيلم الجديد دور فورست تاكر وهي شخصية حقيقية للص عتيد الإجرام، ألقي القبض عليه 17 مرة بتهمة السطو على بنوك، لكنه في كل مرة كان ينجح في الهروب من السجن، وفقًا لما ذكرت "سكاي نيوز عربية".

وقال "ريدفورد": "جعلني الدور أتساءل ماذا لو أنه لم يكن يبغض إلقاء القبض عليه حتى يستطيع الاستمتاع بالإثارة الحقيقية في حياته وهي الهروب"؟

وحقق "ريدفورد"، النجاح على الشاشة الكبيرة عام 1967 بدوره في فيلم "بيرفوت إن ذا بارك" أمام جين فوندا، ورسخ أقدامه في عالم النجومية بالمشاركة في أفلام كلاسيكية مثل "ذا ستينج"، و"أول ذابرزيدنتس".

وفي عام 1980، فاز ريدفورد بجائزة أوسكار عن أول فيلم يخرجه وهو "أورديناري بيبول"، كما حصل على جائزة أوسكار عن مجمل أعماله عام 2002.

وردًا على سؤال عما إذا كان سيعتزل الإخراج أيضا قال "ريدفورد": "سنرى".

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