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سمح لصديقته الشابة بقيادة السيارة.. فوقعت كارثة

اليوم AM 11:05
مكان وقوع الحادث

مكان وقوع الحادث

كتب: وكالات

لقيت فتاتان مصرعهما وأصيبت ثالثة كانت رفقة رجل خمسيني، في حادث سيارة بالجزائر، وفقًا لما ذكرت صحيفة "النهار".

وكان الأشخاص الأربعة على متن السيارة ذاتها عندما وقع الحادث  على الطريق الوطني رقم 5 بمنطقة السمارة بالعلمة في ولاية سطيف، عند الساعة الواحدة ليلا بتوقيت الجزائر، نهاية الأسبوع الماضي.

ووفقًا لما ذكرت موقع "سكاي نيوز عربية"، كشفت تحقيقات فرقة الدرك الوطني، أن السيارة تعود ملكيتها إلى رجل يبلغ من العمر 53 سنة، كان برفقة 3 فتيات قادمين من مدينة سطيف إلى العلمة بعد قضائهم سهرة، وفي منتصف الطريق سلم الرجل سيارته لفتاة لا تملك رخصة قيادة، ثم جلس في المقعد الخلفي رفقة فتاة ثالثة.

وبمكان وقوع الحادث لم تتنبه السائقة لوجود مطب صناعي، وعندما عبرته بسرعة انحرفت السيارة واصطدمت بعمود كهربائي كان سببا في وفاة فتاة "ب.خ" 21 عاما وتنحدر من العلمة، والثانية "ب.م" 23 عاما، وتنحدر من ولاية البرج، فيما أصيبت الثالثة 25 عاما، بجروح ولا تزال في غرفة العناية المركزة، أما صاحب السيارة فغادر المستشفى.

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