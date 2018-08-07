محمد صلاح عن اعتزال الحضري: "أسطورة جديدة تغادرنا من جيل ذهبي عظيم"

صلاح
علق الكابتن محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، على اعتزال الكابتن عصام الحضري دوليا.
وغرد صلاح، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أسطورة جديدة تغادرنا من جيل ذهبي عظيم.. كل التوفيق للأسطورة الحضري في مستقبله".
أسطورة جديدة تغادرنا من جيل ذهبي عظيم.. كل التوفيق للأسطورة الحضري في مستقبله.— Mohamed Salah (@MoSalah) August 7, 2018
وكان الكابتن عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أعلن اعتزاله اللعب دوليا، في بيان رسمي أصدره مساء أمس.
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