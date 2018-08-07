آخر الأخبار

"ابن بلد لحن لنفسه وقال إنه شبح أجنبي".. حياة حسن الأسمر في عيون نجله

"ابن بلد لحن لنفسه وقال إنه شبح أجنبي".. حياة حسن الأسمر في عيون نجله

في عيد ميلادها.. أغنيات شيماء سيف مع ألمع النجوم

في عيد ميلادها.. أغنيات شيماء سيف مع ألمع النجوم

ليس كل ما يمكن صيده سمكاً: السنارة بتصيد أحذية وبنطلونات ومحافظ فاضية

ليس كل ما يمكن صيده سمكاً: السنارة بتصيد أحذية وبنطلونات ومحافظ فاضية

محمد صلاح عن اعتزال الحضري: "أسطورة جديدة تغادرنا من جيل ذهبي عظيم"

محمد صلاح عن اعتزال الحضري: "أسطورة جديدة تغادرنا من جيل ذهبي عظيم"

بالفيديو| مذيع ألماني يقدم نشرة الأحوال الجوية بـ"الجلابية"

اليوم AM 08:41
جلابية

جلابية

كتب: وكالات

قدم مذيع النشرة الجوية على قناة "RTL" الألمانية، درجات الحرارة المرتفعة للأيام القادمة في ألمانيا، مرتديًا "الجلابية".

وقال المذيع في بداية النشرة: إن موجة الحر لم تؤثر على عقله، لكنه ارتدى ما يناسب الطقس الصحراوي المنتظر في ألمانيا، الثلاثاء المقبل.

ونشرت صفحة أخبار ألمانيا بالعربية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الفيديو مصحوبًا بترجمة لما قاله.

 

أخبار متعلقة

ارتفاع عدد طالبي اللجوء إلى ألمانيا بنسبة 14.7%

ارتفاع عدد طالبي اللجوء إلى ألمانيا بنسبة 14.7%

واشنطن تحذر ألمانيا وفرنسا من تجاهل العقوبات المفروضة على إيران

واشنطن تحذر ألمانيا وفرنسا من تجاهل العقوبات المفروضة على إيران

سفارة ألمانيا: "سيمنز" ومصر أنجزتا المحطات الكهربائية في زمن قياسي

سفارة ألمانيا: "سيمنز" ومصر أنجزتا المحطات الكهربائية في زمن قياسي

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| بعد نشر "الوطن" قصته.. تركي آل الشيخ يزور زملكاويا غيّر مبادئه.. ويأمر: جددوا له ورشته

بالفيديو| بعد نشر "الوطن" قصته.. تركي آل الشيخ يزور زملكاويا غيّر مبادئه.. ويأمر: جددوا له ورشته

بعد نشر "الوطن" قصته.. تركي آل الشيخ يزور زملكاويا غيّر مبادئه.. ويأمر: جددوا له ورشته
سناء مظهر.. "بياعة الجرايد" التي رفضت أدوار الإغراء وارتدت الحجاب

سناء مظهر.. "بياعة الجرايد" التي رفضت أدوار الإغراء وارتدت الحجاب

يتذكرها الجمهور جيدا في أدوار ممتعة لعبتها، ولكنهم لا يعرفون اسمها جيدا، نظرا لابتعادها سريعا عن طريق الفن، حتى عاد اسمها مرة أخرى إلى الساحة بخبر رحيلها....
إمام مسجد يفارق الحياة لحظة استيقاظ ميت كان يغسله

إمام مسجد يفارق الحياة لحظة استيقاظ ميت كان يغسله

فارق إمام مسجد الحياة، إثر إصابته بسكته قلبية، نتيجة تعرضه لصدمة شديدة فور استيقاظ رجل ميت كان الإمام يشرف على غُسله
ذهبت لمنزله لحل خلاف.. فاعتدى عليها وصورها عارية

ذهبت لمنزله لحل خلاف.. فاعتدى عليها وصورها عارية

حققت النيابة العامة الإماراتية، اليوم، في واقعة اعتداء على عرض طالبة عربية في العشرينيات من عمرها بواسطة موظف خليجي....
ميرنا المهندس.. عاصرت الخوف في المدافن قبل موتها: "الأرض اتشقت"

ميرنا المهندس.. عاصرت الخوف في المدافن قبل موتها: "الأرض اتشقت"

ظروف وفاتها ومعاناتها مع المرض وابتعادها عن السينما لفترات طويلة، جعل ذكرى وفاتها أليمة بالنسبة للكثيرين، بجانب رقتها وملامحها البريئة، وبراعة أدائها الفني فنها