بالفيديو| معركة جون سينا وبروك ليسنر.. أقوى مباريات "سمر سلام 2014"

نشرت قناة WWE عبر موقع "يوتيوب" مباراة قوية أقيمت في مهرجان "سمر سلام 2014" بين جون سينا، بطل WWE للوزن الثقيل في ذلك الوقت، وبين خصمه العنيد بروك ليسنر، حامل حزام يونيفرسال حاليا، والذي سعى في 2014 لهزيمة سينا والحصول على حزام WWE.

وكانت المباراة مليئة بالحركات القوية والمفاجآت المثيرة بين هذين النجمين الكبيرين، جون سينا وبروك ليسنر، واللذين بدءا العمل في WWE خلال نفس العام وهو 2002، ويبلغ عمرهما حاليا 41 عاما.

وفي سياق متصل، تحبس جماهير WWE أنفاسها استعدادا لانطلاق مهرجان "سمر سلام 2018" في 19 أغسطس الجاري، والذي سيشهد مباراة بين بروك ليسنر وخصمه رومان رينز، للفوز بحزام يونيفرسال الذي يحمله ليسنر منذ 500 يوم، وسيشهد المهرجان أيضا عددا من المباريات الأخرى القوية.