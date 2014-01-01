آخر الأخبار

بالفيديو| معركة جون سينا وبروك ليسنر.. أقوى مباريات "سمر سلام 2014"

بالفيديو| معركة جون سينا وبروك ليسنر.. أقوى مباريات "سمر سلام 2014"

حقيقة اعتزال فنان العرب محمد عبده

حقيقة اعتزال فنان العرب محمد عبده

10 معلومات عن ابن سينا الذي يحتفل "جوجل" بذكرى ميلاده اليوم

10 معلومات عن ابن سينا الذي يحتفل "جوجل" بذكرى ميلاده اليوم

"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد العالم العربي ابن سينا

"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد العالم العربي ابن سينا

بالفيديو| معركة جون سينا وبروك ليسنر.. أقوى مباريات "سمر سلام 2014"

اليوم AM 03:28
جون سينا ضد بروك ليسنر

جون سينا ضد بروك ليسنر

كتب: محمد رمضان

نشرت قناة WWE عبر موقع "يوتيوب" مباراة قوية أقيمت في مهرجان "سمر سلام 2014" بين جون سينا، بطل WWE للوزن الثقيل في ذلك الوقت، وبين خصمه العنيد بروك ليسنر، حامل حزام يونيفرسال حاليا، والذي سعى في 2014 لهزيمة سينا والحصول على حزام WWE.

وكانت المباراة مليئة بالحركات القوية والمفاجآت المثيرة بين هذين النجمين الكبيرين، جون سينا وبروك ليسنر، واللذين بدءا العمل في WWE خلال نفس العام وهو 2002، ويبلغ عمرهما حاليا 41 عاما.

وفي سياق متصل، تحبس جماهير WWE أنفاسها استعدادا لانطلاق مهرجان "سمر سلام 2018" في 19 أغسطس الجاري، والذي سيشهد مباراة بين بروك ليسنر وخصمه رومان رينز، للفوز بحزام يونيفرسال الذي يحمله ليسنر منذ 500 يوم، وسيشهد المهرجان أيضا عددا من المباريات الأخرى القوية.

 

أخبار متعلقة

شركة WWE تنشر الملصق الدعائي لمهرجان "سمر سلام".. مواجهات نارية

شركة WWE تنشر الملصق الدعائي لمهرجان "سمر سلام".. مواجهات نارية

بالفيديو| الساموائي الضخم يسعى لهزيمة بطل WWE في "سمر سلام"

بالفيديو| الساموائي الضخم يسعى لهزيمة بطل WWE في "سمر سلام"

بالفيديو| رينز يواجه ليسنر في "سمر سلام".. و"شنطة سترومان" في خطر

بالفيديو| رينز يواجه ليسنر في "سمر سلام".. و"شنطة سترومان" في خطر

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| بعد نشر "الوطن" قصته.. تركي آل الشيخ يزور زملكاويا غيّر مبادئه.. ويأمر: جددوا له ورشته

بالفيديو| بعد نشر "الوطن" قصته.. تركي آل الشيخ يزور زملكاويا غيّر مبادئه.. ويأمر: جددوا له ورشته

بعد نشر "الوطن" قصته.. تركي آل الشيخ يزور زملكاويا غيّر مبادئه.. ويأمر: جددوا له ورشته
إمام مسجد يفارق الحياة لحظة استيقاظ ميت كان يغسله

إمام مسجد يفارق الحياة لحظة استيقاظ ميت كان يغسله

فارق إمام مسجد الحياة، إثر إصابته بسكته قلبية، نتيجة تعرضه لصدمة شديدة فور استيقاظ رجل ميت كان الإمام يشرف على غُسله
سناء مظهر.. "بياعة الجرايد" التي رفضت أدوار الإغراء وارتدت الحجاب

سناء مظهر.. "بياعة الجرايد" التي رفضت أدوار الإغراء وارتدت الحجاب

يتذكرها الجمهور جيدا في أدوار ممتعة لعبتها، ولكنهم لا يعرفون اسمها جيدا، نظرا لابتعادها سريعا عن طريق الفن، حتى عاد اسمها مرة أخرى إلى الساحة بخبر رحيلها....
ذهبت لمنزله لحل خلاف.. فاعتدى عليها وصورها عارية

ذهبت لمنزله لحل خلاف.. فاعتدى عليها وصورها عارية

حققت النيابة العامة الإماراتية، اليوم، في واقعة اعتداء على عرض طالبة عربية في العشرينيات من عمرها بواسطة موظف خليجي....
ميرنا المهندس.. عاصرت الخوف في المدافن قبل موتها: "الأرض اتشقت"

ميرنا المهندس.. عاصرت الخوف في المدافن قبل موتها: "الأرض اتشقت"

ظروف وفاتها ومعاناتها مع المرض وابتعادها عن السينما لفترات طويلة، جعل ذكرى وفاتها أليمة بالنسبة للكثيرين، بجانب رقتها وملامحها البريئة، وبراعة أدائها الفني فنها