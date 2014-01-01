10 معلومات عن ابن سينا الذي يحتفل "جوجل" بذكرى ميلاده اليوم

احتفى محرك البحث "جوجل"، اليوم، بذكرى مرور 1038 عاما على ميلاد الطبيب والفيلسوف والعالم المسلم العربي علي الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سينا، إذ ولد في شهر أغسطس عام 980 م.

وتستعرض "الوطن" فيما يلي أهم 10 معلومات عن أمير الأطباء، ابن سينا:

1- بدأ دراسة الطب وهو في سن الـ13، وأتقن هذا المجال قبل سن الـ16 وصار يعالج المرضى.

2- بحلول سن الـ21، أضحى ابن سينا عالمًا كبيرًا وبدأ في تأليف الكتب.

3- أشهر أعماله كتاب "القانون في الطب"، الذي ظل المرجع الرئيس في علم الطب عالميًا لـ7 قرون متوالية، بالإضافة إلى "كتاب الشفاء" الذي يُعد موسوعة علمية تغطي العديد من المجالات مثل المنطق، والعلوم الطبيعية، وعلم النفس، والهندسة، وعلم الفلك، والحساب والموسيقى.

4- أول من كتب عن الطبّ في العالم واتبع نهج أو أسلوب أبقراط وجالينوس.

5- أوَّل من وصف التهاب السَّحايا الأوَّليِّ وصفًا صحيحًا، ووصف أسباب اليرقان، وأعراض حصى المثانة، وانتبه إلى أثر المعالجة النفسية في الشفاء من الكثير من الأمراض.

6- ألف ابن سينا نحو 450 كتابًا، نجا منها إلى يومنا هذا نحو 240 فقط، منهم 150 في مجال الفلسفة و40 فقط في الطب، وهما أكثر مجالين ساهم فيهما ابن سينا عن غيرهما.

7- لُقِّب بالشيخ والفيلسوف الثالث بعد أرسطو والفارابي، كما عرف بأمير الأطباء وأرسطو الإسلام.

8- استطاع أن يرصد مرور كوكب الزهرة عبر دائرة قرص الشمس بالعين المجردة، يوم 10 جمادى الآخرعام 423 هـ(1032 م)، وهو ما أقرَّه الفلكي الإنجليزي "جير مياروكس" في القرن الـ17.

9- تعرض ابن سينا لتسمم قاتل أكثر من مرة لأنه كان يجرب أدويته الجديدة على نفسه، وذات مرة جرب دواء ما ونجح فيه ولكن غير أحد مساعديه تركيز الدواء متعمدًا فأصيب بتسمم ومات.

10- عندما شعر أنه سيموت تصدّق بأمواله إلى الفقراء، وأعتق غلمانه، ثمّ توفي عام 1037م عن عمرٍ يناهز 58 عاما، ودفن في همدان الواقعة في إيران.