سناء مظهر.. "بياعة الجرايد" التي رفضت أدوار الإغراء وارتدت الحجاب

يتذكرها الجمهور جيدا في أدوار ممتعة لعبتها، ولكنهم لا يعرفون اسمها جيدا، نظرا لابتعادها سريعا عن طريق الفن، حتى عاد اسمها مرة أخرى إلى الساحة بخبر رحيلها، اليوم عن عالمنا، إنها الفنانة سناء مظهر.

ولمعت سناء مظهر، والتي رحلت، مساء اليوم الاثنين، عن عمر ناهز الـ86 عاما، في الستينيات من القرن العشرين عندما كانت إحدى الفتيات الثلاث في فيلم "بياعة الجرايد" مع ماجدة ونعيمة عاكف، والفتاة الارستقراطية في "أغلى من حياتي" مع شادية وصلاح ذوالفقار.

واصلت سناء، عملها بالسينما ومثلت 13 فيلما كانت كافية جدا ليتعرف الجمهور عليها، فثلاثة عشر عملا كانت كافية جدا لتعرف الجمهور عليها، حيث شاركت في العديد من الأعمال التاريخية مثل (على هامش السيرة) وأدت أيضا دور الملكة بلقيس.

لا تخجل سناء مظهر، شقيقة الفنان أحمد مظهر، من أي عمل فني قدمته.. وكانت تفاخر بأنها رفضت أدوار الإغراء بإصرار.

بسبب الصعوبات التي واجهتها في مشوارها الفني على حد قولها، والغيرة الفنية التي تعرضت لها من قبل زميلاتها، قررت سناء، الابتعاد عن بريق النجومية والشهرة سريعا، وارتداء الحجاب والعيش في هدوء.

قدمت العديد من الأعمال منها: "بوابة المتولي. شاطيء المرح. بياعة الجرايد. النظارة السوداء".