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منها الفلفل الحار والحساء الساخن.. تغلب على موجات الحر بهذه الأطعمة

أمس PM 11:01
فلفل حار

فلفل حار

كتب: وكالات

قال دانيال أوشوجانسي، أخصائي التغذية، إن تناول الفلفل الحار والحساء الدافئ في المساء يجعلك تتغلب على موجات الحر الشديدة ويساعد في زيادة برودة الجسم.

ووفقا لموقع "روتانا"، فإن الحساء الدافئ والفلفل الحار ينصح بتناولهما في فصل الصيف لأنهم يساعدان على زيادة برودة الجسم والتغلب على درجات الحرارة المرتفعة، بالإضافة إلى الثوم والبطيخ والكركم.

وذكر أوشوجانسي، أن تناول صحن حساء في المساء مع بدء درجات الحرارة في الانخفاض يجعل جسمك باردا، كما أن تناول الكركم يعمل على تعزيز الدورة الدموية، مما يساعد على تدفق الدم والحفاظ على برودة الجسد، كما أوصى أيضا بتناول النعناع والسبانخ والبطيخ لاحتوائه على نسبة عالية من الماء.

وحذر إخصائي التغذية من تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والبروتين، مثل الأرز والدجاج لأنها تكون صعبة الهضم في الصيف.

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