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إطلاق نظام أندرويد "Pie" بمزايا "ذكية"

منذ 56 دقيقة
جوجل باي

جوجل باي

كتب: وكالات

ستطرح شركة جوجل الأمريكية على النسخة المقبلة من نظام أندرويد اسم "باي" Pie التي تعني فطيرة باللغة العربية، وستستخدم الذكاء الاصطناعي للتكيف على كيفية استخدامك للجهاز.

فعلى سبيل المثال، سيضبط أندرويد إضاءة الشاشة بدراسة تعديلاتك اليدوية بدلا من ضبطها تلقائيا إلى مستوى معين بناء على الضوء المحيط، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وتعمل جوجل على إطلاق أسماء حلوى على نسخها من أندرويد، ومنها مارشميلو.

وسيضم النظام الجديد خاصية تدعى "سلايسز" والتي ستحاول تقديم أجزاء من معلومات عن تطبيقاتك المفضلة دون أن تضطر إلى فتحها.

وستتمكن من البدء في اختبار خاصيات تهدف لتحسين الحالة الإلكترونية للأشخاص وتتضمن وضع "ويند داون" الذي سيحول ضوء الشاشة إلى الرمادي في وقت معين ليساعدك على الاستعداد للنوم.

سيتاح "باي" أولا على هواتف "بيكسل" التي تنتجها غوغل بدءا من يوم الاثنين.

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