فيديو رائع لمصلين أثناء الزلزال في إندونسيا

هز زلزال قوته 7 درجات جزيرتين بإندونيسيا، مساء أمس، وكان مركزه على بعد 18 كيلومترا شمال شرق منطقة "نورث لومبوك"، وعلى عمق 15 كيلومترا، وأسفر عن مقتل 98 شخصا على الأقل وإصابة المئات.

ومن ضمن المشاهد اللافتة جراء الزلزال، مقطع فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لمجموعة أشخاص يصلون أثناء وقوع الزلزال.

والمؤثر في المقطع هو أن الزلزال حدث والمصلون مستغرقون في الصلاة، وبمجرد شعورهم بالهزة القوية فر معظمهم، ولم يبق سوى الإمام وشخص آخر، وظلا متمسكين بإنهاء الصلاة ولم يتزحزحا بالرغم من الزلزال.

ولكن من الملفت أيضًا أن المصلين بعد ثواني عادوا لاستكمال صلاتهم بالرغم من أن الزلزال كان ما زال مستمرًا.