وفاة طفل تناول جرعة مخدرات زائدة.. ظنها حبوب إفطار

لقى طفل أمريكي يبلغ من العمر 8 أعوام مصرعه من جرعة مخدرات زائدة، بعد أن تناول عن طريق الخطأ كمية من مادة مخدرة تعود لوالده، ظناً منه أنها حبوب إفطار.

وأفادت التقارير، بأن الطفل كورتيس كولمان من إنديانا توفي يومي 21 يونيو الماضي، بعد أن أخبر والده أنه كان جائعاً، وتناول عن طريق الخطأ كمية من المخدرات وجدها في الطبق.

ونوه المحققون، إلى أن كورتيس تناول كمية من المخدرات، قادرة على قتل شخص بالغ، وعندما أدرك جيلبرت كولمان (41 عاماً) ما حدث، اتصل بأحد الأصدقاء، بدلاً من استدعاء الشرطة، وفقا لموقع 24.

وعندما نصحه صديقه بالاتصال بالشرطة، أخرج كولمان مسدسه، وهدد بقتل نفسه وطفله وقتل صديقه، قائلاً "لن أعود إلى السجن مرة أخرى".

وفي وقت لاحق، نقل كولمان الطفل إلى منزل والديه، اللذين سارعا لطلب النجدة، لكن الآوان كان قد فات، حيث كان الطفل يعاني من نوبات وتشنجات شديدة، وتوفي بعد ذلك بفترة قصيرة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن المنتظر أن يمثل كولمان أمام المحكمة في 4 ديسمبر المقبل، وفي حال إدانته، يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 20 و40 عاماً، في الوقت الذي تطالب جهة الادعاء بسجنه لمدة 50 عاماً.