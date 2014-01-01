وفاة "طاهي القرن".. صاحب الثورة في عالم الطبخ الفرنسي

توفي الطاهي الفرنسي، جويل روبوشون، اليوم، بعد أن قدم للعالم خلال حياته أرقى المأكولات، وذلك عن عمر ناهز 73 عاما.

وأكدت متحدثة باسم روبوشون، وفاته، حيث ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أنه توفي بسبب السرطان، في جنيف.

ودخل روبوشون، قائمة أفضل طهاة فرنسا في عام 1976، ثم لُقّب بـ"طاهي القرن" في عام 1990 من قبل دليل "Gault et Millau cooking".

وعرف روبوشون بإبداعه المستمر، وأحدث ثورة في عالم الطبخ الفرنسي، وبنى إمبراطورية من المطاعم الراقية حول العالم.

وغالبا ما يوصف طعام روبوشون بأنه بسيط، لأنه يستخدم في الطبق ما بين 3 إلى 4 مكونات فقط، حيث قال في تصريح سابق له لموقع "بزنس إنسايدر" عام 2014: "كلما تقدمت في السن، أدركت الحقيقة أكثر، وبات الطعام أبسط".

وأضاف موضحا: "لا أحاول المزج بين أكثر من ثلاث نكهات في الطبق الواحد، أحب أن تكون مكونات الطبق قابلة للتحديد ويمكن تمييزها بسهولة".

وولد روبوشون عام 1945، في بواتييه غرب فرنسا، وتعلم تقنيات الطبخ من جميع أنحاء البلاد، قبل توليه منصب رئيس الطهاة في ما كان يسمى وقتها "فندق كونكورد لا فايت" بباريس، وهو في سن 29 عاما.

وكما هو الحال مع العديد من الطهاة النجوم الآخرين، فقد أصبحت علامته التجارية في نهاية المطاف، شركة تجارية، وفتح من خلالها سلسلة مطاعم في لاس فيجاس وشنجهاي وبانكوك وماكاو وطوكيو ونيويورك.