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"فيسبوك" يقايض البنوك للحصول على بيانات عملائها

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"فيسبوك" يقايض البنوك للحصول على بيانات عملائها

اليوم PM 05:59
"فيسبوك" يقايض البنوك للحصول على بيانات عملائها

"فيسبوك" يقايض البنوك للحصول على بيانات عملائها

كتب: وكالات

أفادت صحيفة "ذا وول ستريت جورنال"، بأن موقع "فيسبوك"، طلب من البنوك الأمريكية الكبرى، مشاركة البيانات المالية لزبنائها، مقابل أن يساعدها من خلال خدمات مالية، وزيادة عدد عملائها.

وأوضح المصدر أن "فيسبوك" يريد أن يصبح منصة يستطيع المستخدمون من خلالها شراء وبيع السلع والخدمات، بغض النظر عن ميزة التواصل، ومشاركة المستجدات مع الأصدقاء، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وطلبت الشركة، العام الماضي، من شركات الخدمات المالية مثل "سيتي جروب" و"ولز فارجو" وبنك "جي بي مورجان تشيس"، مناقشة العروض المحتملة التي يمكن أن تقدمها "فيسبوك" لزبائن هذه البنوك.

وتحدثت "فيسبوك" عن ميزة، من شأنها إظهار أرصدة الحسابات التجارية لمستخدميها.

فيما يقول بعض المنتقدين إن "خصوصية البيانات ستصبح في خطر".

وطرحت البنوك نقطة مهمة خلال تفاوضها مع "فيسبوك"، بخصوص خصوصية بيانات عملائها ومدى درجة حمايتها وعدم تعرضها للاختراق أو الاستغلال.

وقالت مصادر للصحيفة الأمريكية إن بنكا وصف بـ"الكبير" انسحب من المحادثات بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وتشدد صاحبة أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، على أنه لن يستخدم البيانات المصرفية لأغراض الإعلانات أو مشاركتها مع أطراف ثالثة.

ومنذ مدة، تحاول "فيسبوك" خلق خدمات جديدة تهدف إلى زيادة التفاعل مع المستخدمين، وتقريب الخدمات إليهم.

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