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مراهقتان تنفذان "أغبى جريمة" سرقة في أمريكا

مراهقتان تنفذان "أغبى جريمة" سرقة في أمريكا

مراهقتان تنفذان "أغبى جريمة" سرقة في أمريكا

اليوم AM 11:32
مدينة ناشفيل

مدينة ناشفيل

كتب: وكالات

قاد الجنون فتاتين بمدينة ناشفيل، التابعة لولاية تينيسي الأمريكية، إلى سرقة سيارة بغرض قيادتها، بالرغم من عدم تمكنهن من القيادة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الفتاتين البالغتين من العمر 15 و17 عاما، تواجهان تهمة محاولة سرقة سيارات عدة من أماكن مختلفة.

وأوضحت السلطات أن المراهقتين حاولتا في البداية سرقة سيارة كانت بداخلها سيدة، لكن عمليتهما باءت بالفشل، ثم حاولتا مرة أخرى الاستيلاء على سيارة كانت متوقفة داخل مركز تجاري، ونجحتا، وفقًا لما ذكرته " سكاي نيوز عربية".

وأوضح الموقع، أن الغريب في الأمر، هو أنهما اكتشفتا بعد هربهما أن السيارة تعتمد على ناقل حركة يدوي وليس أوتوماتيكيا، مما حال دون قدرتهما على تحريك السيارة.

وجرى إلقاء القبض على الفتاتين بعدما تم رصدهما من قبل الشرطة، وسيتم تقديمهما للمحاكمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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