آخر الأخبار

خبير روسي يكشف تأثير مكيف الهواء على مرضى القلب والسكري

خبير روسي يكشف تأثير مكيف الهواء على مرضى القلب والسكري

بالصور| السعودية تستعرض كسوة الكعبة المشرفة لهذا العام

بالصور| السعودية تستعرض كسوة الكعبة المشرفة لهذا العام

"سر خطير" عن استضافة قطر لكأس العالم.. كواليس مأدبة غداء تميم وساركوزي

"سر خطير" عن استضافة قطر لكأس العالم.. كواليس مأدبة غداء تميم وساركوزي

مراهقتان تنفذان "أغبى جريمة" سرقة في أمريكا

مراهقتان تنفذان "أغبى جريمة" سرقة في أمريكا

بالفيديو| مصلون ينجون بحياتهم بعد سقوط سقف المسجد عليهم

اليوم AM 11:11
مصلون ينجون بحياتهم بعد سقوط سقف المسجد عليهم

مصلون ينجون بحياتهم بعد سقوط سقف المسجد عليهم

كتب: وكالات

تناقل نشطاء فيديو صورته كاميرا مراقبة داخل أحد مساجد جزيرة لومبوك الإندونيسية، يظهر هروب المصلين لحظة وقوع زلزال قوي.

وبحسب "روسيا اليوم"، يظهر في الشريط المصور، المصلون وهم ينجون بحياتهم بعد سقوط أجزاء من سقف المسجد على مكان الصلاة، عقب ثوان من بدء الزلزال.

وتسبب الزلزال الذي وقع في إندونيسيا بمقتل 91 شخصا وتشريد الآلاف.

أخبار متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 91 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 91 قتيلا

تحذير من تسونامي بعد زلزال قوي في إندونيسيا

تحذير من تسونامي بعد زلزال قوي في إندونيسيا

رئيس إندونيسيا يشارك آلاف المساجين أطول رقصة لتسجيل رقم قياسي

رئيس إندونيسيا يشارك آلاف المساجين أطول رقصة لتسجيل رقم قياسي

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| بعد نشر "الوطن" قصته.. تركي آل الشيخ يزور زملكاويا غيّر مبادئه.. ويأمر: جددوا له ورشته

بالفيديو| بعد نشر "الوطن" قصته.. تركي آل الشيخ يزور زملكاويا غيّر مبادئه.. ويأمر: جددوا له ورشته

بعد نشر "الوطن" قصته.. تركي آل الشيخ يزور زملكاويا غيّر مبادئه.. ويأمر: جددوا له ورشته
إمام مسجد يفارق الحياة لحظة استيقاظ ميت كان يغسله

إمام مسجد يفارق الحياة لحظة استيقاظ ميت كان يغسله

فارق إمام مسجد الحياة، إثر إصابته بسكته قلبية، نتيجة تعرضه لصدمة شديدة فور استيقاظ رجل ميت كان الإمام يشرف على غُسله
ذهبت لمنزله لحل خلاف.. فاعتدى عليها وصورها عارية

ذهبت لمنزله لحل خلاف.. فاعتدى عليها وصورها عارية

حققت النيابة العامة الإماراتية، اليوم، في واقعة اعتداء على عرض طالبة عربية في العشرينيات من عمرها بواسطة موظف خليجي....
بعد إثارته للجدل عبر "إنستجرام".. وليد فواز يرد على منتقديه

بعد إثارته للجدل عبر "إنستجرام".. وليد فواز يرد على منتقديه

هاجمت الجماهير الممثل وليد فواز، بعد نشره "بوست" على موقع "إنستجرام"، أمس الأول، اعتبروه هجوم غير مباشر على زوجته السابقة مي سليم.
"الساحر ويسرا وهنيدي".. فنانون سبقوا محمد رمضان في ألبومات غنائية

"الساحر ويسرا وهنيدي".. فنانون سبقوا محمد رمضان في ألبومات غنائية

عرفناهم من خلال الشاشة المصرية، طبعوا أعمالهم السينمائية في قلوب جماهيرهم، بعد نجاح تجاربهم الغنائية في معظم أعمالهم ،قاموا بإنتاج ألبومات خاصة بهم.