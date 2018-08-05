بالفيديو| مصلون ينجون بحياتهم بعد سقوط سقف المسجد عليهم

تناقل نشطاء فيديو صورته كاميرا مراقبة داخل أحد مساجد جزيرة لومبوك الإندونيسية، يظهر هروب المصلين لحظة وقوع زلزال قوي.

#prayforIndonesia

Seconds of seconds when an earthquake occurs, residents are praying at the mosque

This in lombok indonesia

pic.twitter.com/DDPSyVZqLL — adv (@Advskrrr) August 5, 2018

وبحسب "روسيا اليوم"، يظهر في الشريط المصور، المصلون وهم ينجون بحياتهم بعد سقوط أجزاء من سقف المسجد على مكان الصلاة، عقب ثوان من بدء الزلزال.

وتسبب الزلزال الذي وقع في إندونيسيا بمقتل 91 شخصا وتشريد الآلاف.