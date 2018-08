بالفيديو| مصلون ينجون بحياتهم بعد سقوط سقف المسجد عليهم

تناقل نشطاء فيديو صورته كاميرا مراقبة داخل أحد مساجد جزيرة لومبوك الإندونيسية، يظهر هروب المصلين لحظة وقوع زلزال قوي.

#prayforIndonesia

Seconds of seconds when an earthquake occurs, residents are praying at the mosque

This in lombok indonesia

pic.twitter.com/DDPSyVZqLL