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لوحات متحف نيويورك بقرية مجهولة في بلغاريا

اليوم AM 11:26
قرية ستار جيليزاره

قرية ستار جيليزاره

كتب: وكالات

تحمل الميادين والشوارع البسيطة، الكثير من الأشياء الهامة، وهو ما حدث في شوارع قرية ستار جيليزاره بجنوب بلغاريا، والتي تضم الآن أشهر اللوحات المعروضة في متحف الفن بنيويورك.

"ساعات" سلفادور دالي، و"الصرخة" للفنان إدفارد مونك، من بين الجداريات التي حولت القرية إلى معرض فني مفتوح رائع، فيما أصبح حدثا سنويا، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ويعد هذا العام هو الرابع الذي يرسم فيه طلبة من بولندا، على جدران قرية ستار جيليزاره، وهو مشروع أطلقته البولندية كاتارزينا بيريانكوف، وزوجها (البلغاري المَوْلِد) فينتزيسلاف، اللذان قررا أن يكون موضوع العام الحالي هو متحف نيويورك.

وقالت بيريانكوف: "نريد دائما أن نجعل مشاريعنا تعتمد على التباين والغرائب... ولذلك قررنا أن ندعو نيويورك إلى ستار جيليزاره وشعبها. إنهم يستحقون أيضا مشاهدة جمال الأعمال الفنية في متحف الفن الحديث بنيويورك".

وإضافة إلى سكان القرية، توافد زوار أجانب أيضا لمشاهدة شارع الفن.

وقال الإنجليزي نايجل تومسون: "إنه أمر رائع. لم أتخيل قط شيئا مثل هذا".

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