ذهبت لمنزله لحل خلاف.. فاعتدى عليها وصورها عارية

حققت النيابة العامة الإماراتية، اليوم، في واقعة اعتداء على عرض طالبة عربية في العشرينيات من عمرها بواسطة موظف خليجي استدرجها إلى منزله بحجة حل خلاف بينها وصديق مشترك بينهما، قبل أن يستخدم الإكراه والضرب لمواقعتها، وتوثيق ذلك بهاتفه النقال.

وبحسب محضر النيابة، استدرج المتهم، البالغ من العمر 24 عاما، المجني عليها إلى منزله بدعوى مناقشة خلافها مع صديقهما، والسعي من أجل حله وتسويته، دون أن تدرك أن هذا ستار لما نوى أن يفعله به بالاعتداء عليها رغما عنها، وفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وقالت المجني عليها للنيابة العامة إن المتهم، الذي وثق بهاتفه النقال واقعة الاعتداء عليها، أغلق باب الغرفة عليها، وضربها بيديه وبمزهرية زجاجية أفقدتها الوعي، قبل أن يساومها تحت التهديد بإبلاغ أهلها عن اختلائه بها.

وتابعت بأنها هددته بإلقاء نفسها من الشرفة فأخبرها بوجود كاميرات مراقبة في المكان، وأنه في حال نفذت تهديدها فإنه سيخبر الشرطة بأنها هي التي رمت نفسها طواعية وأنه لا شأن له في ذلك، وهو ما جعلها تعدل عن قرارها وتذعن لرغباته.

وأضافت المجني عليها أنها تمكنت من إقناع المتهم بالسماح لها بالخروج بعد اعتدائه عليها، قبل أن تسارع بالاتصال بالشرطة التي حضرت إلى المدينة العالمية واصطحبتها إلى مقر سكن المتهم الذي وجدوه في حالة غير طبيعية، نتيجة تعاطيه المخدرات التي عثروا عليها في غرفته إلى جانب أدوات أخرى تستخدم في التعاطي.

وعن المتهم، فأنكر أمام الشرطة واقعة الإكراه في مواقعة المجني عليها، وادعى أنه قام بفعلته بموافقتها، وأنها كانت تتردد على منزله لحل خلاف مع صديقهما، مضيفًا أنه اعتدى عليها وضربها بعدما حاولت سرقة 50 ألف درهم من درج خزانته.