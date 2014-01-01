"دماء الوفاء والخيانة".. سيدة تشوي جثة عشيقها ثم تخنق زوجها

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أمس PM 11:22
خنقت زوجها بعدما قتلا عشيقها ودعيا الجيران لتناول لحمه مشويًا

خنقت زوجها بعدما قتلا عشيقها ودعيا الجيران لتناول لحمه مشويًا

كتب: مصطفى الصبري

جايسون كوكران، 37 عاما، وزوجته كيلي، 34 عاما، تعهدا في ليلة زفافهما بالإخلاص والوفاء "وقتل كل من يتدخل في حياتهما"، وهذا ما حدث، إذ اقتحم القتل حياتهما بصورة مرعبة.

في عام 2014، أي بعد مرور عقد من الزمان على زواجهما، في ولاية "ميتشجان" الأمريكية، كان جايسون يعاني من مشاكل صحية وصار زواجه في أزمة، وأقامت كيلي علاقة جنسية مع مقاول يدعى كريس ريجان، 53 سنة، حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

انتشرت الكثير من الشائعات حول علاقة كيلي والمقاول، وفي هذا الوقت اكتشف جايسون هذه العلاقة، فذكّر زوجته بعهدهما بقتل أي شخص يتدخل في شؤونهم الزوجية، ووافقت كيلي.

استدرجت كيلي عشيقها "كريس" بالاتفاق مع زوجها، يوم 14 أكتوبر 2014، بدعوته إلى منزلها لتناول العشاء ثم ممارسة الجنس، وعندما وصل قتله جايسون بإطلاق النار عليه.

ولم يتوقفا هنا، بل قطعا جسد ضحيتهما بمنشار كهربائي، وقسما الأجزاء بين أكياس القمامة ونثراها حول الأشجار، وبعد ذلك بقليل، عقد الزوجان حفلات شواء لجيرانهما، والمفاجأة أن اللحم الذي كان يجري شوائه كان لحم "كريس".

وعندما أُبلغ عن فقد كريس بعد بضعة أيام، لم تجد الشرطة أي أثر له بعيدا عن سيارته، ولكن كان داخل السيارة ورقة بها عنوان منزل كيلي، وسرعان ما اكتشف المحققون أنها وزوجها على علاقة بالحادث، وأنهما آخر الأشخاص الذين رأوه على قيد الحياة، وبعد تفتيش منزل جايسون وكيلي لم يتوصلوا لأي شيء.

علم كيلي وجيسون أنهما في موضع ريبة، فانتقلا إلى مقاطعة "ليك" بولاية "إنديانا" الأمريكية، وكانت هذه فرصة لبدء حياة جديدة، ولكن ماضيهما ظل يلاحقهما، إذ غضبت كيلي من جايسون لقتله عشيقها، فاتضح أن مشاعرها تجاه "كريس" أعمق مما اعتقدت.

في فبراير 2016، اتصلت كيلي بمستشفى للإبلاغ بأن جيسون "بالكاد يتنفس"، وعندما وصل المسعفون إلى المنزل، وجدوا جايسون ميتا، وقالت كيلي إن زوجها أصيب بالاكتئاب وتعاطى جرعة زائدة من الهيروين.

اعتقدت السلطات في البداية أن جيسون مات بسبب جرعة زائدة من المخدرات، ولكن في الواقع، لم تكن جرعة زائدة هي التي قتلته، وهو ما اشتبهت به الشرطة لاحقا، إذ كشف تشريح الجثة أن جيسون مات بسبب الاختناق.

بعد 9 أسابيع من وفاة جيسون، وُجهت تهمة القتل لكيلي، فهربت، ولكن تم تعقبها والقبض عليها.

وعندما سئلت، اعترفت بدورها في جريمتي القتل، واعترفت بأنها قتلت جيسون لأنه قتل عشيقها، وأضافت أنها أعطت جايسون جرعة زائدة من الهيروين، لكنه لم يتأثر بسرعة، لذلك وضعت يديها على رقبته وأنفه وفمه حتى مات مخنوقا.

وأكدت كيلي أنها فعلت هذا بجيسون لأنه "أخذ الشيء الجيد الوحيد في حياتي، كان قتله انتقاما".

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