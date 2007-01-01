"فوربس": "دي جي هاريس" يتصدر قائمة الأعلى أجرا في العالم للمرة السادسة

للعام السادس على التوالي، تم اختيار كالفن هاريس من قبل مجلة "فوربس" الأمريكية، كأعلى "دي جي" أجرا في العالم، حيث تلقى "الدي جي" البريطاني 48 مليون دولار على مدار العام الحالي.

وأفاد "سبوتينك" أن هاريس وقع هذا العام عقد احتكار لمدة سنتين مع كازينو "أمنية كلاب"، التابع للفندق الفخم "سيزار بالاس" الشهير، شيكات صحية مكونة من 6 أرقام، كما أن تقديمه لعروض موسيقية في اليابان وكرواتيا، جعلته يجني أرباح من 7 أرقام.

ومن أشهر أغنيات كالفين هاريس، "Summer" و"Blame"، و"One Kiss" للمغنية البريطانية "دوا ليبا".

وطرح كالفين هاريس أول ألبوم له في عام 2007، ولكنه اشتهر عالميا بعد ألبومه الثالث "18 Months" سنة 2012، والذي جعله يتعاون فنيا مع أسماء لامعة في عالم الغناء، مثل ريهانا، وأريانا غرانداي وفاريل ويليامز.

وحل في المرتبة الثانية في قائمة مجلة "فوربس"، الثنائي الأمريكي "ذا شينسموكرز" بنحو 45 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة الهولندي "تييستو" بنحو 33 مليون دولار.