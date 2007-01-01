آخر الأخبار

دعوى قضائية ضد زوجة رجل مهم طلبت مجوهرات بـ14 مليونا ولم تسدد ثمنها

دعوى قضائية ضد زوجة رجل مهم طلبت مجوهرات بـ14 مليونا ولم تسدد ثمنها

"الساحر ويسرا وهنيدي".. فنانون سبقوا محمد رمضان في ألبومات غنائية

"الساحر ويسرا وهنيدي".. فنانون سبقوا محمد رمضان في ألبومات غنائية

"فوربس": "دي جي هاريس" يتصدر قائمة الأعلى أجرا في العالم للمرة السادسة

"فوربس": "دي جي هاريس" يتصدر قائمة الأعلى أجرا في العالم للمرة السادسة

بالفيديو| شاهد ماذا فعل حارس الرئيس الفنزويلي أثناء محاولة اغتياله

بالفيديو| شاهد ماذا فعل حارس الرئيس الفنزويلي أثناء محاولة اغتياله

"فوربس": "دي جي هاريس" يتصدر قائمة الأعلى أجرا في العالم للمرة السادسة

اليوم PM 07:48
"دي جي هاريس" يتصدر قائمة الأعلى أجرا في العالم لست مرات

"دي جي هاريس" يتصدر قائمة الأعلى أجرا في العالم لست مرات

كتب: وكالات

للعام السادس على التوالي، تم اختيار كالفن هاريس من قبل مجلة "فوربس" الأمريكية، كأعلى "دي جي" أجرا في العالم، حيث تلقى "الدي جي" البريطاني 48 مليون دولار على مدار العام الحالي.

وأفاد "سبوتينك" أن هاريس وقع هذا العام عقد احتكار لمدة سنتين مع كازينو "أمنية كلاب"، التابع للفندق الفخم "سيزار بالاس" الشهير، شيكات صحية مكونة من 6 أرقام، كما أن تقديمه لعروض موسيقية في اليابان وكرواتيا، جعلته يجني أرباح من 7 أرقام.  

ومن أشهر أغنيات كالفين هاريس، "Summer" و"Blame"، و"One Kiss" للمغنية البريطانية "دوا ليبا".

وطرح كالفين هاريس أول ألبوم له في عام 2007، ولكنه اشتهر عالميا بعد ألبومه الثالث "18 Months" سنة 2012، والذي جعله يتعاون فنيا مع أسماء لامعة في عالم الغناء، مثل ريهانا، وأريانا غرانداي وفاريل ويليامز.    

وحل في المرتبة الثانية في قائمة مجلة "فوربس"، الثنائي الأمريكي "ذا شينسموكرز" بنحو 45 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة الهولندي "تييستو" بنحو 33 مليون دولار.

أخبار متعلقة

حفل «دى جى أرمين».. جمهور بلا دعاية ولا سياحة

حفل «دى جى أرمين».. جمهور بلا دعاية ولا سياحة

«خفة» تتحدى مجتمعها الريفى وتعمل مصوّرة و«دى جى» ومنظمة حفلات

«خفة» تتحدى مجتمعها الريفى وتعمل مصوّرة و«دى جى» ومنظمة حفلات

الـ«دى جى» يهزم «مزمار حسام» و«طبلة سامح»: ما دايم إلا وجه الله

الـ«دى جى» يهزم «مزمار حسام» و«طبلة سامح»: ما دايم إلا وجه الله

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| بعد نشر "الوطن" قصته.. تركي آل الشيخ يزور زملكاويا غيّر مبادئه.. ويأمر: جددوا له ورشته

بالفيديو| بعد نشر "الوطن" قصته.. تركي آل الشيخ يزور زملكاويا غيّر مبادئه.. ويأمر: جددوا له ورشته

بعد نشر "الوطن" قصته.. تركي آل الشيخ يزور زملكاويا غيّر مبادئه.. ويأمر: جددوا له ورشته
فنانون عرب يدعمون "بيراميدز" في أولى مبارياته بالدوري الممتاز

فنانون عرب يدعمون "بيراميدز" في أولى مبارياته بالدوري الممتاز

دعم فنانون عرب نادي "بيراميدز" في أولى مبارياته في الدوري الممتاز أمام فريق "انبي".
بالفيديو| "عم دربالة" يغير مبادئه ويشجع "بيراميدز": "الزمالك بيحرق دمي

بالفيديو| "عم دربالة" يغير مبادئه ويشجع "بيراميدز": "الزمالك بيحرق دمي

داخل إحدى المحلات الصغيرة لتصليح إطارات السيارات في منطقة الدقي، يجلس "عم دربالة" ينتظر بشوق أولى المباريات الرسمية لفريقه الجديد في الدوري المصري
جريمة بشعة.. تزوج عليها فقطعت عضوه التناسلي بسكين

جريمة بشعة.. تزوج عليها فقطعت عضوه التناسلي بسكين

بعد نحو السنة من زواجه من امرأة ثانية لتعذر إنجابه أطفالا من الأولى، كثرت المشاكل، وزادت شكاوي الزوجة الأولى من إهمال زوجها وتقضيته معضم أوقاته مع ضرتها.
خمسة أشياء إذا أحسست بها فأنت تقترب من الموت

خمسة أشياء إذا أحسست بها فأنت تقترب من الموت

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ليبج في بلجيكا، أكثر الظواهر التي تتكرر في كل حالات تجارب "الاقتراب من الموت"، حيث جمع الباحثون قصص أكثر من 154 شخصًا