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"مبيعاتها في الطالع".. يوفنتوس يكسب 6.3 مليون يورو من "فانلة رونالدو"

"مبيعاتها في الطالع".. يوفنتوس يكسب 6.3 مليون يورو من "فانلة رونالدو"

"مبيعاتها في الطالع".. يوفنتوس يكسب 6.3 مليون يورو من "فانلة رونالدو"

اليوم PM 06:21
قمصان رونالد تباع بمعدل كل دقيقة في إيطاليا وهذا ينعكس أرباح النادى

قمصان رونالد تباع بمعدل كل دقيقة في إيطاليا وهذا ينعكس أرباح النادى

كتب: وكالات

وصل معدل بيع قمصان البرتغالي كريستيانو رونالدو بألوان فريقه الجديد يوفنتوس إلى مستويات مرتفعة في إيطاليا، إذ أفادت "روسيا اليوم" أن مبيعات قمصان رونالدو بقميص السيدة العجوز وصلت إلى حدود مرتفعة جدا بمعدل بيع قميصين كل دقيقة.

وجمع يوفنتوس حتى الآن مبلغ 6.3 مليون يورو من مبيعات قميص نجمه البرتغالي في متاجره، وفي حال تواصلت وتيرة البيع ذاتها، فإن النادي سيحصل على مبلغ يتراوح بين 55 و65 مليون يورو في العام الواحد.

وإذا استمرت هذه الأرباح فإن يوفنتوس سيعوض القيمة المالية التي أنفقها لضم الدون سريعا.

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