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رقدت في "نعش" للتخلص من "النحس" فوجدوها ميتة داخله

منذ 43 دقيقة
رقدت في "نعش" للتخلص من "النحس" فوجدوها ميتة داخله

رقدت في "نعش" للتخلص من "النحس" فوجدوها ميتة داخله

كتب: وكالات

توفيت امرأة في الـ47 من عمرها، في كوريا الجنوبية، أثناء أدائها لطقوس خاصة للتخلص من النحس.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية إن المرأة رقدت في نعش، ليلة 2 أغسطس الجاري، وفقا لطقوس "دينية" محلية للتخلص من الحظ السيئ، إلا أنها قامت من النعش بعد ساعتين لشعورها بضيق في التنفس.

لكن صديقها وزميله قاما بإقناعها بالعودة مرة أخرى للنعش لإتمام الطقوس، فعادت واستلقت فيه، وعندما فتحا التابوت صباحا، وجدا المرأة وقد فارقت الحياة على الرغم من أن التابوت لم يغلق بالمسامير، بحسب "روسيا اليوم".

وتعتقد الشرطة أن المرأة غطت في نوم عميق أو أغمي عليها جراء تعرضها لصدمة حرارية. وسيتم إجراء تشريح لجثة المتوفاة، في 4 أغسطس، لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة.

وأشارت الوكالة أيضا إلى أن الوفاة حصلت جراء صدمة حرارية بسبب الفضاء المغلق في التابوت، وأن على الجهات القانونية أن تقرر فيما إذا تقع على معارف المرأة مسؤولية وفاتها بسبب الإهمال.

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