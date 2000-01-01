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في ذكرى ميلاده.. طلال مداح ومشواره الفني مع مصر

اليوم AM 09:22
طلال مداح

طلال مداح

كتب: محمد رمضان

تحل اليوم الذكرى الـ78 لميلاد المطرب السعودي الراحل طلال مداح، حيث إنه ولد في 5 أغسطس 1940، وتوفي في 11 أغسطس 2000، ويتمتع الفنان الراحل بجانب حنجرته الذهبية الصافية، برصيد هائل من الإبداع المرتبط بمصر والمصريين.

تألق طلال مداح على مسارح القاهرة في السبعينيات رغم وجود أساطير الغناء في العالم العربي مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، حيث أدى على مسارح مصر أغانيه الجميلة في ذلك الوقت مثل "مقادير" و"أغراب" و"أنادي" و"لا تقول" و"وقفي" و"هلي الجدايل" وغيرها.

ومن أبرز صور تعاون "مداح" مع الملحنين المصريين، رائعة "يا حبيب العمر" وهي قصيدة بالفصحى طويلة ولكنها لم تطرح في الأسواق إلا بعد وفاته وهي من ألحان الملحن المصري الدكتور جمال سلامة.

وتعاون طلال مداح مع بعض الملحنين المصريين مثل الدكتور إبراهيم رأفت وذلك في ألبوم لم يُعنون ومن ضمن تلك الأعمال "عز اغترابي"، ومع توفيق فريد في عملين هما "وفقك الله" و"لحظة غضب"، وتعاون طلال مع مختار السيد في أغنية "اعذروني" وذلك في ألبوم بنفس عنوان هذه الأغنية.

كما غنى طلال مداح أغنية في حب مصر وهي "كلنا مصر"، وتألق بها في حفل عيد الشرطة بالقاهرة.

 

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