تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة مقطع فيديو لطفلة صغيرة، لم تتجاوز من العمر 10 أعوام وهي ترقص على أنغام الأغاني الشعبية أثناء الاحتفال بالطقس الشعبي "تنجيد فرش العروسة" ممسكة بيدها سلاحًا أبيض "سنجة" في الشارع وسط حالة من البهجة بين أفراد منطقتها وأهلها، وأظهرت التعليقات حالة من السخط والاستهجان لما ظهر في الفيديو.

وقال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، إن ظهور مثل هذه الحالات يرجع إلى تدني الثقافة لفئات كثيرة في الشعب المصري، موضحًا أن الطفلة في هذا الفديو قامت بتقليد ما شاهدته على شاشات التلفزيون في الأفلام والمسلسلات.

وأوضح فرويز لـ"الوطن"، أن الحل للقضاء على مثل هذه الحالات هو أن تقوم الجهات الرقابية على الإعلام بتفعيل دورها وعدم السماح لمثل هذه المشاهد بالتكرار مرة أخرى.

وأشار فرويز إلى أهمية دور التربية بالمدارس وعودته مرة أخرى بعد أن غاب لفترات زمنية طويلة، أدت إلى تدني مستوى التربية في المجتمعات، مضيفًا أنه لابد من عودة الدين إلى مكانته السابقة الصحيحة في المجتمع.

وعلقت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن في علم الاجتماع يطلق على الإنسان أنه "كائن مفكر" أضيف لها أنه "مقلد" إيضًا، موضحا أن الطفلة قلدت ما رأت الأب أو الأم أو الأخ يفعله، مؤكدًا أن المشهد يدل على انهيار القيم الأخلاقية والثقافية في المجتمع.

وأوضحت خضر لـ"الوطن"، أن السبب في كثرة تكرار مثل هذه المشاهد، نتيجة عدم تطبيق القانون، فهناك العديد من الجهات الرقابية مسؤليتها هي القضاء على هذه الحالات قبل بديتها، مشيرة إلى أن المقطع مجرد صورة من ضمن صور عديدة يظهر فيها غياب تطبيق القانون.