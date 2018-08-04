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بالفيديو| أم تلقي بأطفالها من الطابق الـ5 لتنقذهم من حريق هائل ثم تموت

بالفيديو| أم تلقي بأطفالها من الطابق الـ5 لتنقذهم من حريق هائل ثم تموت

بالفيديو| أم تلقي بأطفالها من الطابق الـ5 لتنقذهم من حريق هائل ثم تموت

أمس PM 11:04
المنزل الذي احترق

المنزل الذي احترق

كتب: وكالات

ألقت أم في الصين، طفليها، من شرفة شقتها في الطابق الخامس، لإنقاذهما من ألسنة اللهب، إثر اندلاع حريق بالشقة، مضحية بحياتها.

ويُظهر الفيديو المارة وهم يلتقطون الطفلين بـ"شراشف" ألقتها السيدة قبل ذلك، وبعد ذلك تمكن رجال الإطفاء من الوصول للأم ونقلها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة، حسب موقع "روسيا اليوم".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الطفلين بصحة جيدة.

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