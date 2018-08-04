بالفيديو| أم تلقي بأطفالها من الطابق الـ5 لتنقذهم من حريق هائل ثم تموت

المنزل الذي احترق
ألقت أم في الصين، طفليها، من شرفة شقتها في الطابق الخامس، لإنقاذهما من ألسنة اللهب، إثر اندلاع حريق بالشقة، مضحية بحياتها.
ويُظهر الفيديو المارة وهم يلتقطون الطفلين بـ"شراشف" ألقتها السيدة قبل ذلك، وبعد ذلك تمكن رجال الإطفاء من الوصول للأم ونقلها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة، حسب موقع "روسيا اليوم".
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الطفلين بصحة جيدة.
أم ترمي شراشف السرير من الطابق الخامس ثم تلقي طفليها لإنقاذهما من الحريق! نجا الطفلان بمعجزة من الموت في حين فارقت الأم الحياة أثناء العلاج.... pic.twitter.com/YO4VTmT7ta— CGTN Arabic (@cgtnarabic) August 4, 2018
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