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"فيس بوك" يبدأ في اختبار ميزة جديدة.. تعرف عليها

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"فيسبوك" يبدأ في اختبار ميزة جديدة.. تعرف عليها

"فيسبوك" يبدأ في اختبار ميزة جديدة.. تعرف عليها

كتب: وكالات

بدأت شركة "فيس بوك"، بشكل داخلي، في اختبار ميزة جديدة خاصة بالتعارف والمواعدة، على غرار تطبيق "تيندر" الشهير.

وصرح متحدث باسم "فيس بوك" أنهم بدأوا في اختبار ميزة المواعدة الجديدة، وأكد أنه ليس لديه معلومات إضافية للإدلاء بها، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي. 

وشارك مجموعة من رواد "تويتر"، أمس الجمعة، صورا متنوعة من ميزة "فيسبوك" الجديدة للمواعدة، والتي توضح إحداها أن الأصدقاء لن يتمكنوا من مطالعة ملف المستحدم الخاص بالمواعدة، وصورة أخرى لمطالبة "فيسبوك" بتحديد المستخدمين لجنسهم والمدينة التي يعيشون فيها، وصورة أخرى تطالب المستخدمين بتحديد جنس من يرغبون في مواعدته.

وأعلن مؤسس شركة "فيسبوك"، مارك زوكربرج، في مؤتمر الشركة للمطورين، في شهر مايو الماضي، عن اطلاق ميزة للمواعدة. 

وأوضح زوكربرج خلال المؤتمر أن "الميزة مصممة لبناء علاقات حقيقية طويلة الأمد وليس مجرد علاقات عابرة". 

وأضاف أن الميزة ستكون اختيارية للمستخدمين، ولن يكون ملفهم الشخصي الخاص بالتعارف متاحا للعامة إلا بموافقتهم.

ويأمل "فيسبوك" أن يثق المستخدمون بوضع معلوماتهم الشخصية عبر منصته، حتى بعد فضيحة شركة "كامبريدج أناليتيكا" في وقت سابق من العام الحالي، والتي تم فيها مشاركة بيانات من 87 مليون مستخدم.

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