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بالصور| بسبب اللعب على الهاتف طفل يصاب بحالة مرضية حيرت الأطباء

بالصور| بسبب اللعب على الهاتف طفل يصاب بحالة مرضية حيرت الأطباء

بالصور| بسبب اللعب على الهاتف طفل يصاب بحالة مرضية حيرت الأطباء

اليوم PM 08:03
بسبب اللعب على الهاتف طفل يصاب بحالة مرضية حيرت الأطباء

بسبب اللعب على الهاتف طفل يصاب بحالة مرضية حيرت الأطباء

كتب: وكالات

تعرض طفل يسمى جون ناثان لينج، 6 أعوام، للإصابة بحالة مرضية غريبة حيّرت الأطباء، بعدما أصبح جفناه يتحركان بسرعة شديد؛ إذ ظل 9 ساعات متواصلة يلعب على هاتفه الذكي.

ووفقًا لموقع "روتانا"، فإن الطفل الفلبيني يعاني من تشنجات لا إرادية تظهر على وجهه، مما أضطر والديه إدجار، ذو الـ41 عامًا، وجودي، ذات الـ40 عامًا، لاصطحابه إلى المستشفى. 

وبالرغم مرور أكثر من أسبوع على هذه الواقعة وتوقف الصغير عن اللعب، إلا أنه لايزال يعاني من هذه الحالة الغريبة والتي لم يعرف الأطباء علاجًا لها. 

وقال إدجار، والد الطفل: "ابني كان بصحة جيدة ولا يشكو من مرض، ولكن بعد لعبه على هاتفه أصبح يعاني من تشنجات غريبة ظهرت على وجهه".

وتابع بأن اللعبة التي لعبها الصبي كانت ممتعة وملونة وليس بها أي عنف وكان سعيدًا بذلك.

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