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دبي تستضيف مهرجان شاربي القهوة والشاي الدولي لهذا العام

اليوم PM 08:01
دبي تستضيف مهرجان شاربي القهوة والشاي الدولي لهذا العام

دبي تستضيف مهرجان شاربي القهوة والشاي الدولي لهذا العام

كتب: وكالات

تستضف إمارة دبى، بالإمارات العربية المتحدة، المهرجان الدولي للقهوة والشاي في نسخته العاشرة، خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل.

ويشمل المهرجان أكبر مسابقة لإعداد القهوة بمختلف أنواعها، من حيث القيمة المالية، وذلك في حضور نخبة من أهم المختصين العالميين بمجال الباريستا؛ إذ يتنافس المشاركون على جوائز تصل قيمتها إلى أكثر من 50 ألف دولار أمريكي، حسب موقع "روتانا".

وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 40 ألف دولار أمريكي، وقال آنسليم جودينهو، مدير الشركة المنظمة للمهرجان، إن كأس الإمارات لمتذوقي الشاي وركن احتساء القهوة، وبرنامج تعليمي تقدّمه جمعية القهوة المختصة، سيكون من أبرز فعاليات المهرجان لهذا العام.

كما تتيح لإدارة المهرجان لمحترفي قطاع الخدمات، ورواد الأعمال محبي القهوة والشاي، فرصة التعرف على التقنيات والمنتجات والخدمات الجديدة والمبتكرة، بما في ذلك الآت القهوة الحديثة والمطاحن ومعدات تحميص القهوة وأدوات وإكسسوارات تخمير القهوة.

جدير بالذكر أن دبي تمكنت من تحقيق رقم قياسي جديد، في يناير الماضي، وذلك بإعدادها أكبر كوب من الشاي الساخن، واحتوى على 5 آلاف لتر من الشاي، وأعده 120 طاهيا، على مدى 12 ساعة، واحتوى أيضا على 155 كيلوجراما من الشاي، و270 كيلوجراما من الحليب، و360 كيلوجراما من السكر.

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