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مجموعة من الأخطاء الشائعة تتسبب في طرد الموظفين

اليوم PM 07:59
مجموعة من الأخطاء المنتشرة تتسبب في طرد الموظفين

مجموعة من الأخطاء المنتشرة تتسبب في طرد الموظفين

كتب: وكالات

العديد من الموظفين مصابون بالقلق من احتمال تعرضهم للطرد من عملهم، خاصة وأن العثور على عمل جديد ليس بالأمر اليسير، مع سيرة مهنية غير مشجعة.

ذكرت سو إيلسون، خبيرة التوظيف في شركة "لينكد إن"، أهم الأخطاء الشائعة التي يقع فيها عدد من الموظفين وتؤدي إلى طردهم، بحسب موقع "24" الإخباري.

1- الركون إلى منطقة الراحة:

من أكثر الأشياء التي تزعج رب العمل، هي ركون الموظفين إلى وضعهم الحالي، وعدم الرغبة بتطوير مهاراتهم، فالبعض لا يحبون التغيير، ويبحثون عن أسهل الوسائل لإنجاز العمل ومن ثم الخلود إلى الراحة.

2- الخلافات الشخصية:

الخلافات الشخصية ضارة جدًا، لأن بيئة العمل المنتجة تحتاج إلى أجواء ودية، يسود فيها التعاون والمحبة بين الموظفين، أما الموظف المشاكس الذي يثير المشاكل بشكل دائم في الشركة، فهو عُرضة للطرد في أي وقت.

3- إضاعة الوقت:

يدفع صاحب العمل للموظف مقابل عمله لمدة محددة بعدد من الساعات في اليوم، ولن يسعد أي رب عمل عندما يعلم أن أحد الموظفين يضيع الوقت بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي لفترات طويلة، أو يختلق العديد من الذرائع للتهرب من الدوام، فالالتزام أمر أساسي يجب أن يتوفر في الموظف الناجح.

وتقدم خبيرة التوظيف في "لينكد إن" في نفس الوقت مجموعة من النصائح التي تساعد الموظف على الحصول على ترقية في العمل:

1- تطوير المهارات الشخصية، يشمل هذا حضور الندوات والدورات التدريبية لإطلاع على أحدث الأساليب والتقنيات في العمل.

2- إعلام رئيسك بالعمل بإنجازاتك بشكل دائم، فأنت بحاجة إلى تقديم دليل يدفعه إلى تقدير مجهوداتك وإنجازاتك، لذا يفضل اتباع هذه النصيحة.

3- تحديث حسابك على مواقع التواصل الاجتماعي المهنية، فهذا يعزز فرصك في التطور الوظيفي.

4- البحث عن شخص محترف يقدم لك النصح في مجال عملك، فأنت بحاجة إلى من تسير على خطاه لتحقيق النجاح.

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