"خرائط جوجل" تضرب نظرية "الأرض المسطحة" في مقتل

حمل تحديث موقع "خرائط جوجل" خبرا سيئا لأتباع نظرية "الأرض المسطحة"، إذ يظهر الموقع الأرض بشكل كروي واضح، عند تصغير الخريطة من قبل المستخدمين.

واعتمدت "جوجل" في السابق على نظام "ثنائي الأبعاد" في طرح الخرائط، الأمر الذي تغير الآن، بإضافة نظام "ثلاثي الأبعاد"، يظهر الأرض بشكلها الدائري.

وغيرت "جوجل" النظام القديم لأنه لا يمثل مساحات الدول بشكل "دقيق"، لأن عرض خريطة العالم على لوح مسطح يجبر المصممين على تغيير أحجام الدول لتتناسق مع الصورة.

وكتبت "جوجل" في حسابها الرسمي: "مع نظام الكرة الأرضية ثلاثية الأبعاد، لن تصبح غرين لاند بحجم إفريقيا بعد الآن".

وسيعمل النظام الجديد على موقع "خرائط جوجل" على أجهزة الكمبيوتر، بينما لم يتم تفعيله على التطبيق المستخدم في الهواتف الذكية حتى الآن.

وضربت "جوجل" بتحديثها نظرية "الأرض المسطحة" عرض الحائط، وهي النظرية التي زادت شعبيتها في الأعوام الأخيرة حول العالم، وتستند على أن الأرض مسطحة بالكامل وليست كروية الشكل.