آخر الأخبار

"رومانسية الجوابات" × "حب الشات".. الطبيعي يكسب

"رومانسية الجوابات" × "حب الشات".. الطبيعي يكسب

"خرائط جوجل" تضرب نظرية "الأرض المسطحة" في مقتل

"خرائط جوجل" تضرب نظرية "الأرض المسطحة" في مقتل

بالفيديو| محمد صلاح يتعرض لموقف كوميدي بسبب لاعب شهير

بالفيديو| محمد صلاح يتعرض لموقف كوميدي بسبب لاعب شهير

مرمرة التركية تسجل أعلى معدل هطول أمطار منذ 13 عاما

مرمرة التركية تسجل أعلى معدل هطول أمطار منذ 13 عاما

"خرائط جوجل" تضرب نظرية "الأرض المسطحة" في مقتل

اليوم PM 06:19
"خرائط جوجل"

"خرائط جوجل"

كتب: وكالات

حمل تحديث موقع "خرائط جوجل" خبرا سيئا لأتباع نظرية "الأرض المسطحة"، إذ يظهر الموقع الأرض بشكل كروي واضح، عند تصغير الخريطة من قبل المستخدمين.

واعتمدت "جوجل" في السابق على نظام "ثنائي الأبعاد" في طرح الخرائط، الأمر الذي تغير الآن، بإضافة نظام "ثلاثي الأبعاد"، يظهر الأرض بشكلها الدائري.

وغيرت "جوجل" النظام القديم لأنه لا يمثل مساحات الدول بشكل "دقيق"، لأن عرض خريطة العالم على لوح مسطح يجبر المصممين على تغيير أحجام الدول لتتناسق مع الصورة.

وكتبت "جوجل" في حسابها الرسمي: "مع نظام الكرة الأرضية ثلاثية الأبعاد، لن تصبح غرين لاند بحجم إفريقيا بعد الآن".

وسيعمل النظام الجديد على موقع "خرائط جوجل" على أجهزة الكمبيوتر، بينما لم يتم تفعيله على التطبيق المستخدم في الهواتف الذكية حتى الآن.

وضربت "جوجل" بتحديثها نظرية "الأرض المسطحة" عرض الحائط، وهي النظرية التي زادت شعبيتها في الأعوام الأخيرة حول العالم، وتستند على أن الأرض مسطحة بالكامل وليست كروية الشكل.

أخبار متعلقة

بالصور| "خرائط جوجل" يكشف قاعدة هبوط الكائنات الفضائية في مصر

بالصور| "خرائط جوجل" يكشف قاعدة هبوط الكائنات الفضائية في مصر

بالفيديو| "خرائط جوجل" تكشف عن آثار تحطم مركبة فضائية حيرت العلماء

بالفيديو| "خرائط جوجل" تكشف عن آثار تحطم مركبة فضائية حيرت العلماء

سائق "أوبر" اعتمد على خرائط جوجل.. "فلبس في سلم"

سائق "أوبر" اعتمد على خرائط جوجل.. "فلبس في سلم"

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

فنانون عرب يدعمون "بيراميدز" في أولى مبارياته بالدوري الممتاز

فنانون عرب يدعمون "بيراميدز" في أولى مبارياته بالدوري الممتاز

دعم فنانون عرب نادي "بيراميدز" في أولى مبارياته في الدوري الممتاز أمام فريق "انبي".
بالفيديو| الفيشاوي يدخل "تحدي كيكي" على طريقة محمود عبدالعزيز

بالفيديو| الفيشاوي يدخل "تحدي كيكي" على طريقة محمود عبدالعزيز

نشر الفنان أحمد الفيشاوي اليوم، على حسابه الشخصي على "إنستجرام" مقطع فيديو له أثناء تأدية رقصة "تحدي كيكي" الشهيرة
خمسة أشياء إذا أحسست بها فأنت تقترب من الموت

خمسة أشياء إذا أحسست بها فأنت تقترب من الموت

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ليبج في بلجيكا، أكثر الظواهر التي تتكرر في كل حالات تجارب "الاقتراب من الموت"، حيث جمع الباحثون قصص أكثر من 154 شخصًا
وليد فواز يثير جدلا من جديد على "إنستجرام": "لو لينا في الشمال"

وليد فواز يثير جدلا من جديد على "إنستجرام": "لو لينا في الشمال"

من جديد أثار النجم وليد فواز، الجدل بين متابعيه على موقع "إنستجرام"، بعد نشره صورة بجوار تمثال، معلقا عليها بقوله : "لو لينا في الشمال كان اتعملنا تمثال، لا مؤا
بالفيديو| "عم دربالة" يغير مبادئه ويشجع "بيراميدز": "الزمالك بيحرق دمي

بالفيديو| "عم دربالة" يغير مبادئه ويشجع "بيراميدز": "الزمالك بيحرق دمي

داخل إحدى المحلات الصغيرة لتصليح إطارات السيارات في منطقة الدقي، يجلس "عم دربالة" ينتظر بشوق أولى المباريات الرسمية لفريقه الجديد في الدوري المصري